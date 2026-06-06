وخلال عرض نتائج التجارب أمام مختصين طبيين، السبت، أوضحت الشركة أن تجربة من المرحلة الثالثة أظهرت أن حقنة أسبوعية من "ريتاتروتايد" خفضت شدة انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم المتوسط إلى الشديد بنسبة 60.6 بالمئة لدى البالغين المصابين بالسمنة.

ويذكر أن دواء الشركة الأقدم "زيبباوند" معتمد بالفعل لعلاج هذه الحالة.

وفي التجربة نفسها، قالت الشركة إن الدواء ساهم أيضا في تقليل آلام التهاب المفاصل التنكسي في الركبة بنسبة وصلت إلى 73.1 بالمئة. وتم عرض النتائج خلال مؤتمر الجمعية الأميركية للسكري في مدينة نيو أورلينز.

وكانت "إيلي ليلي" قد كشفت سابقا عن نتائج الدراستين اللتين عرضتا السبت، والتي أظهرت أن المرضى المصابين بالسمنة فقدوا نحو 28 بالمئة من أوزانهم، فيما سجل البالغون المصابون بداء السكري من النوع الثاني انخفاضات ملحوظة في مستويات السكر بالدم.

وفي إحدى الدراستين، تعرض 2 بالمئة من مرضى السكري الذين تناولوا أقل جرعة من الدواء لأحداث قلبية وعائية خطيرة. ووفقا للنتائج التفصيلية المنشورة السبت في مجلة "ذا لانسيت"، فإن هذه الأحداث لم يكن بالضرورة سببها الدواء.

ويعد "ريتاتروتايد" دواء تجريبيا من فئة "Triple G"، إذ يستهدف هرمون GLP-1، إضافة إلى هرمون مرتبط بالسمنة يعرف باسم GIP، ومستقبلات هرمون ثالث هو الغلوكاغون.