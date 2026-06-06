وقالت ناسا إن الإجراء اتّخذ كخطوة احترازية "بدافع الحذر المفرط"، بينما كان رواد الفضاء الروس ينفذون أعمال إصلاح في موقع التسرب.

وأوضحت الوكالة أن أفراد الطاقم عادوا إلى أنشطتهم الطبيعية بعد انتهاء أعمال الصيانة الأولية والتأكد من استقرار الوضع.

ويأتي الحادث في ظل استمرار المشكلات الفنية في القطاع الروسي من المحطة، الذي شهد خلال السنوات الماضية عددا من التشققات وحوادث التسرب.

وأشارت ناسا إلى أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" قررت تنفيذ إصلاحات أكثر شمولا بعد اكتشاف مؤشرات جديدة على وجود مشكلات في المنطقة المتضررة.

وتواصل الوكالتان الأميركية والروسية التحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة للتشققات والتسربات المتكررة في المحطة المدارية.