وبموجب الاتفاق، ستدفع "غوغل" نحو 920 مليون دولار شهريا مقابل الوصول إلى بنية حاسوبية تضم ما يقارب 110 آلاف وحدة معالجة رسومية من شركة "إنفيديا"، وهي من أهم المكونات المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ومن المقرر أن تبدأ "غوغل" سداد القيمة الكاملة للعقد اعتبارا من أكتوبر 2026، بعد فترة انتقالية تطبق خلالها رسوم مخفضة.

وتأتي الصفقة في وقت تستعد فيه "سبيس إكس" لطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال يونيو الجاري، ما يمنح الشركة دفعة مالية كبيرة قبل دخولها أسواق المال.

وقال متحدث باسم "غوغل كلاود" إن الاتفاق يهدف إلى توفير طاقة حوسبية إضافية بصورة مؤقتة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، وفي مقدمتها منصة "جيميناي إنتربرايز".

وتعكس الصفقة حجم المنافسة المتسارعة بين كبرى شركات التكنولوجيا العالمية على تأمين البنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وسط طلب غير مسبوق على الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات العملاقة.