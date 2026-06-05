ويأتي ذلك بعد رصد الدودة الأسبوع الماضي في المكسيك، على بعد 25 ميلاً فقط من الحدود الأميركية، وفق ما كانت الوزارة قد أفادت سابقاً.

وتُعد تلك الحالة الأقرب إلى الأراضي الأميركية منذ سبتمبر الماضي على الأقل، بحسب بيانات اتحادية.

وقالت وزارة الزراعة إن الحالة المحتملة الجديدة رُصدت في جنوب تكساس، مشيرة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إرسال عينة إلى مختبرات الخدمات البيطرية الوطنية التابعة لها في أميس بولاية آيوا لتأكيد التشخيص.

وأضافت الوزارة: "لقد فعّلنا بالفعل فرقاً ميدانية، ونعمل مع شركاء محليين".

وقال النائب عن ولاية تكساس دون ماكلاولين لوكالة رويترز إن العينات أُخذت من عجول في مزرعة ماشية في لا برايور، وهي بلدة صغيرة في جنوب غرب تكساس تقع على بعد نحو 50 ميلاً من الحدود المكسيكية.

وكتب ماكلاولين على منصة إكس: "إذا تأكدت هذه الحالة، فسأقف جنباً إلى جنب مع كل وكالة محلية وولائية واتحادية للعمل معاً ومحاربة هذا الرعب".

وكانت الدودة التي رُصدت في المكسيك قد اكتُشفت في 28 مايو داخل عنزة عمرها خمس سنوات في ولاية كواهويلا المكسيكية، التي تشترك بحدود مع جنوب غرب تكساس.

وتتبع المسؤولون الأميركيون 32 حالة للذبابة الطفيلية في الولاية المكسيكية، بينها 19 حالة نشطة، بحسب وزارة الزراعة الأميركية.

وعموماً، جرى تحديد ما لا يقل عن 26.216 حالة للدودة الحلزونية في أنحاء المكسيك، ولا تزال أكثر من 2,700 حالة منها نشطة، وفق الوزارة.

وكان مسؤولون في تكساس قد حذروا هواة الأنشطة الخارجية من الطفيلي منذ أواخر عام 2024، عندما أصدرت إدارة المتنزهات والحياة البرية في الولاية تحذيراً قالت فيه إن الدودة رُصدت أخيراً في بقرة بجنوب المكسيك.

وفي العام الماضي، تأكدت أول إصابة بشرية بالدودة الحلزونية الجديدة داخل الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية حينها. ورُصدت الحالة لدى مسافر عاد إلى ولاية ماريلاند من السلفادور.

والدودة الحلزونية الجديدة هي ذبابة طفيلية تتغذى على الحيوانات ذوات الدم الحار والبشر.

وتضع بيضها في الجروح المفتوحة أو في فتحات الجسم مثل العينين أو الأذنين أو الأنف أو الفم، ويمكن ليرقاتها، بعد الفقس، أن تأكل الأنسجة الحية أو اللحم، وفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتوجد الدودة عادة في أميركا الجنوبية وأجزاء من منطقة الكاريبي، لكنها رُصدت شمالاً بشكل متزايد في أميركا الوسطى والمكسيك خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض.