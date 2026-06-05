وقالت أخصائية التغذية المسجلة ليا بارون، لموقع "فيري ويل هيلث"، إن التوصيات الغذائية بتناول 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم تستمر حتى سن 40، مضيفة أن التوصية ترتفع بعد ذلك إلى ما بين 1 و1.2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وعندما يبلغ الشخص 65 عاما قد يحتاج إلى تناول أكثر من 1.2 غرام.

وأشارت الأخصائية ذاتها إلى أن التقدم في العمر يزيد خطر الإصابة بالساركوبينيا، وفقدان الكتلة العضلية المرتبط بالعمر، حيث يفقد الشخص في المتوسط ما بين 3 بالمئة و5 بالمئة من كتلته العضلية كل عقد من الزمن بعد سن 30.

وتؤثر هذه التغيرات على قدرة الجسم على التعافي بعد الإصابات، وعلى التوازن، وتحدث تغييرا في طريقة المشي، وترتبط أيضا بزيادة الشعور بالتعب وانخفاض القدرة على التحمل.

ويمكن الوقاية من هذه الأعراض من خلال اتباع نظام غذائي مناسب وممارسة تمارين القوة.

وقدرت بارون أن شخصا يبلغ وزنه حوالي 73 كلغ وعمره 40 سنة يجب عليه زيادة الكمية اليومية من البروتين من 60 غراما إلى ما بين 72 و87 غراما يوميا.

واقترحت تناول اللحم البقري، أو الدجاج، أو السمك، أو كوب واحد من الفاصوليا أو العدس، أو كوب من الزبادي اليوناني، أو تناول ثلاث بيضات.

وأكدت بارون أن التقدم في السن يضعف استجابة الجسم للبروتين، ما يدعو إلى تناول كمية أكبر منه للحصول على المستويات نفسها.

ويساعد تناول كميات كافية من البروتين على تقليل خطر السقوط، وتسريع التعافي من الإصابات، والحفاظ على الحركة والقدرة على التحمل، ودعم الجهاز المناعي.

ويؤثر تناول البروتين أيضا على الصحة الخلوية للجسم، ويساعده على إصلاح الخلايا وإنتاج المزيد منها.