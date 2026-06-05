ولا توجد أطعمة قادرة على خفض درجة حرارة الجسم الداخلية بسرعة، غير أن بعض الأطعمة الغنية بالماء والإلكتروليتات تدعم جهود الجسم لتنظيم الحرارة الداخلية، وفق مجلة "هيلث".

البطيخ

يعتبر البطيخ من أكثر الفواكه ترطيبا، إذ يحتوي على نحو 90 بالمئة من الماء.

ومع ذلك، تحتوي بعض الفواكه على نسب عالية من السكريات الطبيعية، فالبطيخ يحتوي على حوالي 10 غرامات من السكر في كل حصة تزن 150 غراما، ولذلك ينصح بالانتباه إلى حجم الحصص لضمان استهلاك معتدل للسكر.

الخيار

يتكون الخيار من نحو 96 بالمئة من الماء، ويعد وجبة خفيفة ممتازة يمكن تناولها وحدها أو إضافتها إلى سلطة.

الفراولة

الفراولة فاكهة منخفضة السكر وتحتوي على حوالي 90 بالمئة من الماء.

كما توفر حصة واحدة من هذه الفاكهة ما بين 80 إلى 85 مليغراما من فيتامين "سي"، أي ما يعادل نحو 90 إلى 100 بالمئة من الاحتياج اليومي لمعظم البالغين.

ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على نحو 90 بالمئة من الماء، كما يوفر عددا من الإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، ويمتاز باحتوائه على كميات ضئيلة من السكر الطبيعي.

ويمكن أن يكون ماء جوز الهند بديلا جيدا للمشروبات المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية.

الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني غذاء غني بالبروتين ويحتوي على نحو 81 بالمئة من الماء، ويمد الجسم بمعادن أساسية مثل البوتاسيوم والكالسيوم.

ويمكن خلطه مع الفواكه والمكسرات أو الكاكاو أو الماتشا ثم تجميده للحصول على وجبة خفيفة ومنعشة.

الخس

الخس من الخضراوات الورقية سهلة الهضم والمليئة بالماء، ويمكن إضافته إلى السلطات أو الساندويتشات أو استخدام أوراقه لتغليف الطعام.

الطماطم

تبلغ نسبة الماء في الطماطم حوالي 95 بالمئة، ينصح بإضافتها إلى المشروبات والسلطات والصلصات لزيادة السوائل المستهلكة وإضفاء نكهة خاصة على الوجبة.