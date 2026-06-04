ووفقا لمقياس مؤشر جودة الهواء، تم تصنيف جودة الهواء في عاصمة بنغلاديش، بأنها "معتدلة"، وذلك في تمام الساعة 0848 صباحا.

وبالنسبة للمدن الثلاث الأكثر تلوثا في العالم، احتلت جاكرتا في إندونيسيا، ولاهور في باكستان، وسانتياغو في تشيلي، المراكز الأولى، حيث بلغ مؤشر جودة الهواء فيها 173 و171 و143 على الترتيب.

يشار إلى أن مؤشر جودة الهواء الذي يتراوح بين 101 و150 يعتبر "غير صحي للفئات الحساسة"، بينما يعتبر المؤشر بين 151 و200 "غير صحي".

أما قراءات مؤشر جودة الهواء التي تتراوح بين 201 و300 فتعتبر "غير صحية للغاية"، وأي قراءة أعلى من 301 تعتبر "خطيرة"، بما يشكل مخاطر صحية كبيرة.

ولطالما عانت دكا من تلوث الهواء بصورة حادة. وعادة ما تتدهور جودة الهواء خلال فصل الشتاء، وتتحسن في موسم الرياح الموسمية.