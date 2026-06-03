وتصنف "الكرواسون" من المعجنات المالحة، وتعد من الدقيق، والحليب، والماء، والسكر، والملح، والزبدة، وتعرف بغناها بالكربوهيدرات والدهون، لكنها تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية.

وتصنف "الكرواسون" من الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع، وتهضم الكربوهيدرات التي توفرها بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم بسرعة.

ويعتقد بعض الأشخاص أن تبريد الفطيرة قبل أكلها يقلل من مستوى ارتفاع سكر الدم.

غير أن هيون غراي، أخصائية التغذية والأستاذة المساعدة في جامعة جنوب فلوريدا، شككت في ذلك.

وقالت: "عند تبريد الخبز مثل الكرواسون، تبدأ جزيئات النشا، خصوصا الأميلوز، في إعادة ترتيب نفسها والتبلور في بنية أكثر تنظيما"، وفق موق "فيري ويل هيلث".

ويسمي خبراء التغذية هذا النوع من النشا بـ"النشا المقاوم"، إذ لا يهضم بسهولة ولا يرفع سكر الدم، ويمكن أن يكون غذاءً للبكتيريا النافعة في الأمعاء.

أظهرت الدراسات أن تبريد بعض الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل الأرز، قد يزيد بشكل ملحوظ من النشا المقاوم، لكن بالنسبة لـ"الكرواسون"، تشير الأبحاث إلى أن التبريد لا يعطي الفائدة نفسها بشكل واضح.

وأوضحت غراي: "الكمية الإجمالية من النشا القابلة لإعادة التبلور في الكرواسون محدودة".

يمكن أن تساهم الدهون في "الكرواسون" في التأثير على ارتفاع سكر الدم.

وقالت غراي إن تناول الكربوهيدرات ضمن وجبات تحتوي على الدهون أو الألياف يمكن أن يقلل من ارتفاع سكر الدم، لكن الكرواسون استثناء، ورغم احتوائه على الدهون، يظل المؤشر الغلايسيمي لهذه الفطيرة مرتفعا.

ولتقليل تأثير هذه الفطيرة على سكر الدم، ينصح بتناولها ضمن وجبة متكاملة غنية بالعناصر الغذائية الأساسية.

ونصحت أخصائية التغذية أماندا سوسيدا بتناول "الكرواسون" مع كمية صغيرة من البروتين، مثل الجبن أو البيض.