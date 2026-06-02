ويتيح القرار لشركات مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل" و"أنثروبيك" منح الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بثلاثين يوما.

وجاء القرار على خلفية مخاوف تتعلق بنموذج "ميثوس" الذي طورته شركة "أنثروبيك"، وامتنعت عن طرحه للعامة بسبب قدرته على كشف ثغرات في الأنظمة الحاسوبية، بما فيها الأنظمة المصرفية والحكومية والمستشفيات.

ويمثل الإطار الزمني البالغ 30 يوما حلا وسطا، إذ كانت النسخة الأولية المسربة من القرار تقترح مدة تصل إلى 90 يوما من الاطلاع الحكومي المسبق، بينما ضغطت شركات التكنولوجيا لتقليصها إلى 14 يوما فقط.

ووفقا لما أوردت تقارير إعلامية، تواصل المستثمر في وادي السيليكون ديفيد ساكس، الذي يشغل منصب مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في إدارة ترامب، مع الرئيس منبها إياه إلى أن الإجراء قد يبطئ الابتكار ويضر بتنافسية الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين، ما فاجأ بعض مسؤولي البيت الأبيض الذين كانوا يعتقدون أنه يؤيد القرار.

وكتب ساكس على منصة إكس الأسبوع الماضي "التنظيم غير الضروري هو أكبر تهديد للابتكار في أميركا"، مضيفا أن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يتطلب إزالة "العوائق البيروقراطية".

وينص الأمر التنفيذي أيضا على تكليف وزارة الخزانة ووكالة الأمن القومي ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية إنشاء "مركز تنسيق لأمن الذكاء الاصطناعي السيبراني"، بالتعاون الطوعي مع الشركات ومشغلي البنية التحتية الحيوية، لتنسيق جهود كشف الثغرات البرمجية وتسريع معالجتها.

وكان ترامب ألغى في أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، أمرا سابقا أصدره سلفه جو بايدن لتنظيم الرقابة على الذكاء الاصطناعي.