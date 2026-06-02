وجاء في رسالة موجهة إلى أعضاء البرلمان أن "كوانت سيحل محل غوغل كمحرك البحث الافتراضي على حواسيب البرلمان الأوروبي اعتبارا من 4 يونيو"، موضحة أن هذا القرار يأتي "انسجاما مع التزام البرلمان بالسيادة الرقمية وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين".

ويأتي هذا التحول في وقت تكثف فيه بروكسل جهودها لتعزيز ما تسميه "السيادة التكنولوجية".

ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن حزمة طال انتظارها للسيادة التقنية، تهدف إلى تقليل الاعتماد على مزودي التكنولوجيا الأجانب وتعزيز البدائل الأوروبية.

ووصفت الرسالة "كوانت" بأنه "محرك بحث أوروبي يركز على الخصوصية"، صُمم بحيث لا يتعقب المستخدمين ولا يجمع بياناتهم الشخصية. وقد تأسست الشركة عام 2013، وتسوق نفسها كبديل يحترم الخصوصية مقارنة بـ"غوغل".

وبموجب التغيير الجديد، ستوجه عمليات البحث التي تجرى عبر شريط العنوان في متصفحي "فايرفوكس" و"إيدج" تلقائيا إلى "كوانت"، مع بقاء الحرية لأعضاء البرلمان في استخدام محركات بحث أخرى أو تغيير الإعدادات الافتراضية.

ويأتي القرار بعد أشهر من الضغوط التي مارسها نواب أوروبيون لتقليل اعتماد مؤسسات الاتحاد الأوروبي على التكنولوجيا الأميركية.

وفي رسالة وجهت إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في نوفمبر الماضي، دعا تحالف يضم 38 نائبا من أحزاب مختلفة إلى التخلي تدريجيا عن برمجيات "مايكروسوفت" وغيرها من التقنيات الأجنبية، معتبرين أن اعتماد أوروبا على عدد محدود من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين أصبح يمثل "نقطة ضعف استراتيجية".