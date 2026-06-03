وشملت الحسابات المستهدفة حساب البيت الأبيض الخاص بالرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وكبير رقباء القوات الفضائية الأميركية جون بينتيفيغنا، وفقا لموقع "ميديا 404".

كما اشتكى مستخدمون عاديون من عمليات اختراق مماثلة على منصة "إكس" و"ريد إت" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونشر باحثون أمنيون ومجموعات قرصنة مقاطع فيديو ولقطات شاشة على تطبيق تيليغرام توضح كيفية الاستيلاء على الحسابات. ويظهر أحد المقاطع المنشورة على منصة "إكس" أن أحد القراصنة يطلب من مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لـ"ميتا" ربط الحساب المستهدف بعنوان بريد إلكتروني جديد. ويؤكد الروبوت للقراصنة أنه أرسل رمز تحقق إلى ذلك البريد الإلكتروني الجديد، ثم يطلب منهم إدخال الرمز داخل واجهة الدردشة. وبعد إدخال الرمز الصحيح، يظهر للقراصنة زر يتيح إعادة تعيين كلمة مرور الحساب المستهدف، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وفي أحد المقاطع على الأقل، استخدم القراصنة شبكة افتراضية خاصة (في بي إن) لتزييف موقع صاحب الحساب الحقيقي وتجاوز إجراءات الحماية التي تعتمدها "ميتا".

فيما عُرضت بعض الحسابات المسروقة للبيع على منصة المراسلة تيليغرام.

وقالت "ميتا" في بيان، الإثنين: "تم حل هذه المشكلة، ونعمل حاليا على تأمين الحسابات المتأثرة". ولم يتضح بعد عدد الحسابات التي تعرضت للاختراق.

وأثارت هذه الحادثة مخاوف بشأن مدى أمان الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الإجراءات الأمنية الأساسية.

وتواصل "ميتا" نشر مساعد الدعم المعتمد على الذكاء الاصطناعي عالميا على منصتي فيسبوك وإنستغرام خلال العام الجاري.

وذكرت في بيان صحفي خاص بالميزة الجديدة أنها "تستطيع تنفيذ إجراءات نيابة عنك فيما يتعلق بمجموعة متزايدة من الطلبات المباشرة داخل فيسبوك، وفي المستقبل على إنستغرام أيضا".

وشملت قائمة الإجراءات المتاحة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال، والحسابات المنتحلة للشخصيات، والمحتوى الإشكالي، بالإضافة إلى إعادة تعيين كلمات المرور.