وقال سكان محليون إن المحتجين تجمعوا قرب موقع المنشأة المزمع إنشاؤها في مقاطعة لايكيبيا، معبرين عن مخاوفهم من تأثيرها المحتمل على الصحة العامة وسلامة السكان.

وكانت المحكمة العليا في كينيا قد أمرت الجمعة بتعليق تنفيذ المشروع مؤقتا بعد دعوى قضائية اعتبرت أن إنشاء المنشأة قد يشكل خطرا على السكان المحليين.

في المقابل، أوضح مسؤولون أميركيون أن المنشأة ستضم 50 سريرا، وستستخدم لاستقبال أميركيين تعرضوا لفيروس إيبولا دون ظهور أعراض عليهم، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة أي طوارئ صحية.

وأكدت الحكومة الكينية دعمها للمشروع، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن خطة أوسع لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ الصحية.

وقال وزير الصحة الكيني أدين دوالي إن المنشأة تمثل جزءا من جهود تطوير البنية الصحية والتأهب للأوبئة.

وأظهرت مشاهد من موقع الاحتجاج تجمع عشرات المحتجين بالقرب من القاعدة الجوية، فيما انتشرت قوات أمنية وعسكرية لتأمين المنطقة.

وقال أحد منظمي الاحتجاجات إن المحتجين يطالبون بإلغاء المشروع نهائيا، وليس مجرد تعليقه مؤقتا.