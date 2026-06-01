وأمرت المحكمة بالتعليق المؤقت يوم الجمعة بعد رفع دعوى قضائية تزعم أن الموقع قد يعرض الصحة العامة للخطر.

وقال مسؤولون أميركيون إن الوحدة التي تضم 50 سريرا في قاعدة جوية بمقاطعة لايكيبيا ستخدم الأميركيين الذين تعرضوا للفيروس لكنهم لا يظهرون أي أعراض حتى الآن.

كما أكدت الحكومة الكينية خططها لإنشاء المرفق، حيث قال وزير الصحة أدين دوالي في بيان، السبت، إن ذلك جزء من حملة أوسع نطاقا لتعزيز أنظمة الاستجابة للطوارئ.

وأظهرت لقطات حصلت عليها رويترز، الإثنين، حشدا من حوالي 100شخص يقفون على بعد حوالي أربعة كيلومترات من موقع المنشأة المخطط لها، وهم يطلقون الصفارات وبعضهم يركبون فوق شاحنة صغيرة.

ولاح للعيان دخان يتصاعد من شيء يحترق على الطريق. وقدر سكان محليون عدد المتظاهرين بالمئات.

وقال باتريك واهوم، أحد منظمي الاحتجاج لرويترز إنهم يريدون إغلاق المنشأة الصحية نهائيا بحلول يوم الثلاثاء التاسع من يونيو.