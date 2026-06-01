وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنه لا يوجد حتى الآن أي تأكيد لإصابة الرجلين بالفيروس، مشيرة إلى أن أحدهما قدم من أوغندا والآخر من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي مدينة ريو دي جانيرو، خضع رجل قدم من أوغندا للعزل بعد ظهور أعراض فيروسية شملت السعال والقشعريرة والإسهال، قبل أن تظهر الفحوص إصابته بالملاريا واستبعاد إصابته بإيبولا، فيما تقرر الإبقاء عليه تحت المراقبة حتى استكمال التحقيقات الطبية.

أما في ولاية ساو باولو، فقد عزل رجل يبلغ من العمر 37 عاما قدم من جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد ظهور أعراض الحمى عليه، قبل أن تكشف الفحوص إصابته بنوع حاد من التهاب السحايا، بينما تتواصل الاختبارات الخاصة بفيروس إيبولا للتأكد من حالته الصحية.

وأكدت وزارة الصحة أن خطر انتقال المرض إلى البرازيل وأميركا الجنوبية لا يزال منخفضا جدا، رغم رفع مستوى التأهب الصحي في ظل تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وتشهد الكونغو الديمقراطية موجة جديدة من تفشي إيبولا، حيث سُجلت مئات الوفيات وآلاف الحالات المشتبه بها، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة على المستوى الدولي.