واختبرت التجربة تأثير تناول قرص واحد من الدواء التجريبي يوميا بالمقارنة مع العلاج الكيميائي المتعارف عليه على مرضى لم تسفر معهم جولة واحدة من العلاج الكيماوي عن نتائج إيجابية.

وأظهرت النتائج الكاملة للتجربة التي أجريت على 500 ​مريض أن دواء (داراكسونراسيب) قلل من الخطر الإجمالي للوفاة بسبب هذا الورم بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالمرضى المصابين بسرطان البنكرياس المتقدم الذين تلقوا العلاج الكيميائي.

ووفقا ‌لنتائج الدراسة التي عرضت اليوم الأحد أمام الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري، أدى العلاج إلى إيقاف أو تقليل تطور الورم بنسبة تقارب الثلث ‌بشكل عام مقارنة بنسبة عشرة ‌بالمئة فقط لدى من تلقوا العلاج الكيماوي.

ووصفت راتشنا شروف خبيرة سرطان البنكرياس في مركز الأورام بجامعة أريزونا والجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري الدواء التجريبي الجديد بأنه "يفي بجميع الشروط" مشيرة إلى أن تحسنا مثل مضاعفة معدل البقاء على قيد الحياة وخفض خطر الوفاة لدى مرضى تفاقمت الأورام السرطانية لديهم بعد العلاج الكيماوي يشكل تطورا غير مسبوق.

وأظهرت نتائج ‌أولية صدرت في 13 أبريل أن ‌الدواء زاد الوقت الفاصل بين ⁠التشخيص ووفاة المريض إلى 13.2 شهر بالمقارنة مع 6.7 شهر لمن يتلقون العلاج الكيماوي المتعارف عليه، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 40 بالمئة.

وقال برايان وولبين من معهد دانا-فاربر للأورام بجامعة هارفارد والباحث الرئيسي في التجربة "ستغير هذه النتائج طريقة تفكير العلماء ⁠والأطباء والمرضى في علاج سرطان ‌البنكرياس".

وشكل الطفح الجلدي أحد الشواغل الرئيسية المتعلقة بالآثار الجانبية للدواء، إذ عانى منه 86.3 بالمئة من ⁠المرضى الذين تناولوه، لكن وولبين قال إنه يمكن السيطرة عليه إلى حد كبير باستخدام المضادات الحيوية والستيرويدات ⁠الموضعية.

توسيع نطاق الفائدة

سرطان البنكرياس من أكثر أنواع الأورام فتكا. وتقدر لجمعية الأميركية للأورام السرطانية ان العام الحالي سيشهد تشخيص حوالي 68 ألف أميركي ​بسرطان البنكرياس وتتوقع أن يتسبب في وفاة ⁠نحو 53 ألفا منهم.

لا تتجاوز عادة ​نسبة المرضى الذين يظلون على قيد الحياة بعد 5 سنوات من انتشار السرطان لديهم من البنكرياس إلى أعضاء أخرى في الجسم 3 بالمئة، ويتم تشخيص حوالي 80 بالمئة من المرضى ​في المرحلة المتقدمة أو مرحلة يبدأ فيها انتشار المرض.

قال مارك غولدسميث الرئيس التنفيذي لريفولوشن ميديسين إن الشركة تختبر بالفعل داراكسونراسيب في المراحل السابقة من المرض مع علاجات أخرى على أمل زيادة فعاليته في تحقيق "ارتفاع كبير" في معدل البقاء على قيد الحياة.

وقال شوبهام بانت، الباحث الرئيسي المشارك في التجربة في مركز إم.دي أندرسون ​إن ‌أحد مرضاه لاعب غولف متحمس اضطر إلى التخلي عن هذه الرياضة، لكنه تمكن من تقليل اعتماده على المسكنات لتحمل أعراض المرض واستئناف ​لعب الغولف بعد شهر من تلقي العلاج الجديد، وقال: "لدي العديد من المرضى على نفس هذا الحال".