وقال غيبريسوس خلال افتتاح مركز للعلاج من إيبولا في بونيا، عاصمة إقليم إيتوري: "خرج 4 أشخاص اليوم، كما خرج شخص السبت".

وأضاف: "بالطبع مازلنا نعمل على التوصل للقاحات وعلاجات، ولكن هذا لا يعني أن الأشخاص لا يمكن أن يتعافوا من إيبولا".

وذكرت المنظمة أن أحدث الإحصاءات أظهرت وجود 906 حالات مشتبه بها و223 حالة وفاة مشتبه بها.

كما أكدت أوغندا تسجيل 9 حالات إصابة وحالة وفاة، حسبما أعلنت وزارة الصحة أمس الأول الجمعة.

وأكد غيبريسوس أهمية مشاركة المجتمع في التصدي للتفشي خلال افتتاح مركز العلاج الجديد الأحد.

وقال: "إذا جاء شخص إلى المنشآت الصحية عندما شعر بالأعراض، يمكن أن يحصل على الدعم ويتمكن من التعافي، لذلك الأمر الرئيسي هو التوجه إلى المنشأة في أقرب وقت ممكن والحصول على الدعم الضروري".