وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا يوجه الوكالات الاتحادية بمواءمة سياساتها مع الدراسة، التي أوصت بإجراء إصلاح شامل دعا إليه وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور منذ فترة طويلة.

ووجدت الدراسة أن الولايات المتحدة توصي بلقاحات للأطفال أكثر من العديد من الدول النظيرة.

وتحركت إدارة ترامب في وقت سابق لتقليل عدد لقاحات الأطفال الموصى بها استجابة للتقرير، لكن هذه الخطوة تم حظرها من قاض اتحادي في ولاية ماساتشوستس. وتقدمت الإدارة باستئناف على القرار.

وتوصي الدراسة بتطعيم كل الأطفال ضد 11 مرضا.

وسيتم التوصية بالعديد من التطعيمات الأخرى فقط للمجموعات المعرضة للخطر أو عندما يوصي الأطباء بها فيما يسمى "اتخاذ القرار المشترك".

ويشمل ذلك لقاحات الأنفلونزا وفيروس الروتا والتهاب الكبد ايه والتهاب الكبد الوبائي بي وبعض أشكال التهاب السحايا والفيروس المخلوي التنفسي.