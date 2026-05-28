وكل عامين إلى 3 أعوام يحدث "القمر الأزرق" عندما يظهر قمر ثان مكتمل خلال نفس الشهر.

وشهد الأول من مايو أول قمر مكتمل للشهر الحالي.

ونظرا لأن مدار القمر ليس دائريا بشكل مثالي، فأن القمر المكتمل المقبل سوف يكون بعيدا عن الأرض أكثر من المعتاد ليكون على مسافة 406135 كيلومترا، مما يجعله يبدو أصغر قليلا وأقل سطوعا.

وظاهرة القمر الأزرق الصغير عكس "القمر العملاق" عندما يكون القمر المكتمل أقرب لنا من المعتاد.

وقال جيانلوكا ماسي من مشروع التليسكوب الافتراضي، والذي سوف يقدم بثا حيا من إيطاليا، إن القمر الصغير الذي سوف يحل يوم الأحد سوف يكون أصغر بواقع 6 % وأقل سطوعا بواقع 10 من متوسط القمر المكتمل.