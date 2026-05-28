وورد في التقرير السنوي، الذي يقدم تنبؤات بشأن درجات الحرارة والأمطار في مناطق إقليمية، أن يتراوح متوسط درجات الحرارة السنوية في أنحاء العالم قرب سطح الأرض، بين 1.3 و1.9 درجة مئوية فوق مستويات فترة ما قبل عصر الصناعة بين عامي 1850 و1900.

وقالت الباحثة في مكتب الأرصاد الجوية البريطاني ميليسا سيبروك لـ"رويترز": "هناك أدلة واضحة جدا على أن المناخ يزداد سخونة، وأن متوسط درجات الحرارة في أنحاء ‌العالم آخذ في الارتفاع".

وتعهدت ‌الدول في اتفاقية باريس لعام 2015 بمحاولة منع تجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة، إذ لوحظ أن الظواهر المناخية تزداد شدة عند تجاوز هذا الحد.

تجاوز 2024

رجح التقرير أن ‌يتجاوز متوسط درجات الحرارة في أنحاء العالم قرب سطح الأرض ⁠مؤقتا 1.5 درجة مئوية فوق متوسط مستويات ما قبل عصر الصناعة لعام واحد على الأقل، وذلك بين عامي 2026 و2030.

وكشف التقرير أيضا عن تنبؤات بأنه ستكون هناك سنة واحدة بين عامي 2026 و2030 يتجاوز فيها متوسط درجات الحرارة ⁠حول العالم أعلى درجة حرارة ‌مسجلة عام 2024، عندما تجاوزت 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر ⁠الصناعة لأول مرة.

وذكرت سيبروك أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية مؤقتا لا ⁠يعني أن اتفاقية باريس فشلت، لأنها تشير إلى متوسط طويل الأجل على مدى 20 عاما وليس تجاوزا لمدة عام واحد، لكنها قالت إنه كلما اقترب العالم من تلك ⁠العتبة زاد احتمال تكرار تجاوزها.

وأضافت: "تشير الدراسات العلمية بوضوح إلى أن فرصة الحفاظ على متوسط درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية تتضاءل على نحو سريع".

وتنبأ التقرير بارتفاع درجات الحرارة شتاء في القطب الشمالي خلال الخمس سنوات المقبلة بأكثر من 3.5 أمثال المتوسط العالمي، لتصل إلى حوالي 2.8 درجة مئوية فوق خط الأساس للفترة بين عامي 1991 و2020.

ومن المتوقع أن يذوب الجليد البحري في القطب الشمالي خلال مارس في النصف الأول من العقد ‌المقبل في بحار بارنتس وبيرنغ وأوخوتسك.

وأضافت سيبروك أن ارتفاع درجة الحرارة في القطب الشمالي قد يؤدي أيضا إلى اضطراب الأنظمة الجوية، ويسبب ظواهر أكثر حدة، خاصة في المناطق الشمالية من العالم.