وقال المسؤول إن المنشأة الجديدة، التي يجري تجهيزها بالتعاون بين وزارات الدفاع والخارجية والصحة الأميركية، ستخصص لعلاج المصابين الذين يتم إجلاؤهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية بسرعة أكبر.

وأكد المسؤول أن المركز سيكون قادرا على توفير رعاية كاملة لمرضى إيبولا، مع إمكانية نقل الحالات الحرجة لاحقا إلى منشآت أكثر تطوراً إذا لزم الأمر.

من جهته، قال وزير الصحة الكيني أدن دوالي إن بلاده تجري محادثات مع واشنطن بشأن ترتيبات الاستجابة للإيبولا، مشددا على الالتزام بالقوانين الوطنية ومعايير السلامة البيولوجية.

ويأتي ذلك في وقت تكافح فيه السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية لاحتواء تفشٍ جديد للفيروس، مع اقتراب عدد الحالات المشتبه بها من ألف حالة وتسجيل أكثر من 220 وفاة مشتبه بها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا.