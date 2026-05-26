وقال مسؤولون كنديون إن الإجراءات ستبقى سارية حتى 29 أغسطس، "بدافع الحذر الشديد"، في ظل تصاعد تفشي الفيروس في شمال شرقي الكونغو.

وأوضح المدير العام لمركز صحة الحدود والسفر في وكالة الصحة العامة الكندية لوك بريسبوا أن المسافرين الذين تظهر عليهم أعراض المرض سيتم نقلهم إلى المستشفى لإجراء تقييمات طبية إضافية، فيما ستوفر السلطات أماكن عزل لمن لا يملكون مواقع مناسبة للحجر الصحي.

كما قررت السلطات الكندية تعليق البت النهائي في طلبات الهجرة المقدمة من مواطني الدول المتضررة لمدة 90 يوما، مع إمكانية تمديد القرار أو رفعه بحسب تطورات الوضع الصحي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تجاوز تفشي إيبولا الحالي قدرات الاستجابة في المنطقة، مع تسجيل أكثر من 900 حالة مشتبه بها وأكثر من 220 وفاة حتى الآن.