وكشف أطباء لموقع "فيري ويل هيلث" الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأفراد أثناء تناول المكملات.

شراء مكملات دون الحاجة

قالت أليسيا رونلت، وهي طبيبة غدد صماء معتمدة ومؤسسة مركز "إندو هيلث": "على سبيل المثال، قد يشعر شخص يعاني من انخفاض فيتامين B12 بتحسن كبير بعد بدء تناوله للمكملات، بينما قد لا يلاحظ شخص آخر لديه مستويات طبيعية من الفيتامين أي فائدة تذكر".

ينصح الخبراء باستشارة الطبيب لتحديد الأنواع المناسبة من المكملات الغذائية في حالة الحاجة إليها، وذلك لتجنب هدر الأموال.

تجنب الخداع بمنتجات "إزالة السموم"

يحذر خبراء من شراء المكملات التي تدعي أنها تخلص الجسم من السموم..

وأوضحت رونلت: "يميل الناس إلى إنفاق الكثير من المال على مكملات رائجة تدّعي تحسين الأيض أو إزالة السموم رغم افتقارها إلى أدلة علمية قوية".

وأضافت: "في كثير من الحالات تكون الحملات التسويقية أقوى من البيانات العلمية الحقيقية، لذلك يجب الحذر عند اختيار المنتجات التي تنفق أموالك عليها".

الجهل بطريقة صحيحة لتناول المكملات

وأفادت رونلت: "من المشكلات الشائعة تناول المكملات بطريقة تقلل من امتصاصها. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي تناول الحديد مع القهوة أو الكالسيوم لأن امتصاصه ينخفض بشكل كبير، كما أن فيتامين D من الفيتامينات الذائبة في الدهون، لذا يُمتص بشكل أفضل عند تناوله مع وجبة تحتوي على الدهون".

شراء منتجات تضم "خلطات خاصة"

ينصح بتجنب المكملات التي تحمل عبارة خلطات خاصة لأنها غالبا ما تكون غير فعالة وغير آمنة.

وقالت تايلر ماري كايلز، أستاذة مساعدة في ممارسة الصيدلة بجامعة تكساس في أوستن: "الشفافية في الملصقات أمر ضروري حتى يتمكن المستهلك من اتخاذ قرارات آمنة ومدروسة بشأن قيمة المنتج".

العشوائية في تناول المكملات

وقالت كايلز: "العديد من المكملات تحتاج إلى وقت واستعمال منتظم حتى تحقق النتيجة المطلوبة".

وأضافت: “بشكل عام، لا تتناول المكملات فقط عند الحاجة أو تتوقع نتائج فورية. فالاستمرار عليها لعدة أسابيع يساعد فعلا في معرفة ما إذا كانت تحدث فرقا".

الانقياد بآراء المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي

لا تستحق العديد من المنتجات المشهورة على الإنترنت ثمنها، كما أن بعضها قد يسبب مضاعفات خطيرة خاصة إذا تناولها أشخاص مصابون بحالات صحية مزمنة.

وقالت كايلز: "كثير من الناس يتأثرون بأشخاص يثقون بهم على وسائل التواصل الاجتماعي يشاركون تجاربهم الشخصية مع المكملات".

وأضافت: "من المهم جدا إدراك أن هؤلاء الأشخاص قد تكون لديهم علاقات إعلانية أو تجارية مع المنتجات التي يروجون لها".

الاعتقاد بأن المكملات تعوض نمط الحياة غير الصحي

لن تزيد المكملات أي شيء إذا كان الفرد يتبع نمط حياة غير صحي.

وقالت رونلت: "لا يمكنك تعويض نمط حياة غير صحي بالمكملات".

وزادت: "قبل إنفاق 100 دولار على المكملات ينبغي التركيز أولا على نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية وممارسة الرياضة بانتظام وإدارة التوتر والحفاظ على التوازن والحصول على الهواء النقي وأشعة الشمس والنوم الكافي".