وبحسب مجلة "هيلث" يعد تناول العشاء قبل ساعتين إلى 3 ساعات من النوم هو أفضل خيار.

ويفضل أن يتناول الأشخاص العاديون الذين لا يسهرون لوقت متأخر العشاء بين الساعة 5 و8 مساء حتى تهضم المعدة الطعام بالكامل قبل النوم.

وظهرت دراسات سابقة أن تناول العشاء قبل ساعتين إلى 3 ساعات من النوم مفيد لصحة الدماغ وصحة القلب، ويحسن التمثيل الغذائي وينظم دورة النوم.

ويربك تناول الطعام في وقت متأخر الساعة البيولوجية الداخلية للجسم ويعقد استرخاءه ودخوله في وضع النوم، ما يؤثر على الأداء والوظائف الإدراكية مع مرور الوقت.

كما يرتبط تناول العشاء مبكرا بتحكم أفضل في مستويات السكر في الدم، ما يقلل خطر الإصابة بالأمراض الأيضية مثل السكري من النوع الثاني.

وجدت دراسة سابقة أن الأشخاص الذين تناولوا العشاء مبكرا كانت لديهم قدرة أفضل على معالجة الجلوكوز أثناء الليل، وكان لديهم تحكم أفضل في مستويات السكر خلال اليوم التالي.

ويضر الارتفاع السكري المزمن بالأوعية الدموية في الدماغ ويؤدي إلى تراجع الذاكرة والتعلم، ويزيد خطر السكتات الدماغية ويهدد بالإصابة بمرض الزهايمر.

الدراسات تشير أيضا إلى أن تنسيق أو تكييف الوجبات مع الساعة البيولوجية يفيد صحة القلب، ويقي من السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر والالتهابات.

وتساعد صحة القلب على إبطاء تدهور الإدراك والحفاظ على الذاكرة والقدرة على التعلم مع التقدم في السن.

لماذا تناول الطعام ليلا مضر بصحة الدماغ؟

يزيد تناول الطعام في وقت متأخر من الليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني، والسمنة وأمراض القلب، وتؤثر هذه الأمراض على صحة الدماغ وتقلل الوظائف الإدراكية وتسارع فقدان حجم المادة الرمادية في الدماغ.

عادات غذائية يمكنها تحسين صحة الدماغ: