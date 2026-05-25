يأتي هذا في ظل تصاعد المخاوف الدولية من تفشي الفيروس، وما تبعه من إجراءات احترازية اتخذتها عدة دول، إلى جانب تعليق بعض الرحلات القادمة من الدول المتضررة

وقال "أوتيم" في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية أبلغت عن 101 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، بينها 10 وفيات، إضافة إلى 904 حالات يُشتبه في ارتباطها بالمرض، في الوقت الذي ذكر مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي الحالي بلغ 220 حالة.

ووفق المسؤول البارز بالصحة العالمية، سجلت أوغندا 7 حالات إصابة مؤكدة، بينها حالة وفاة واحدة، حتى الآن.

وسبق أن اعتبرت منظمة الصحة أن تفشي سلالة "بونديبوجيو" النادرة من فيروس إيبولا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دولياً.

وأوضح مدير برنامج الاستجابة للطوارئ، أن "جمهورية الكونغو الديمقراطية تحتاج بشكل عاجل إلى دعم إضافي، خاصة أن منظمة الصحة العالمية صنفت التفشي باعتباره "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا"، وهو ما يستدعي تنسيقًا وتعاونًا دوليين".

وتشمل الاحتياجات ذات الأولوية مراقبة انتشار المرض، وتتبع المخالطين، وإجراء الفحوصات المخبرية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة الحالات، وعمليات الدفن الآمن، والدعم اللوجستي، والتواصل المجتمعي، وضمان استمرار الوصول إلى المناطق المتضررة من انعدام الأمن، حسبما ذكر "أوتيم".

وأكد أن "هذه الجهود تحتاج إلى دعم من الباحثين والمطورين حول العالم للمساعدة في تحديد لقاحات وعلاجات محتملة، إضافة إلى تطوير اختبارات إضافية للكشف عن سلالة بونديبوجيو".

وخصصت الأمم المتحدة 60 مليون دولار من صندوق الطوارئ للمساعدة في احتواء تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع نشر المزيد من الموظفين.

موقف حظر السفر

وبشأن موقف الصحة العالمية من فرض حظر سفر على الدول الموبوءة، شدد "أوتيم" على أن "المنظمة لا توصي بفرض قيود شاملة على السفر أو التجارة، أو إغلاق الحدود، أو تعليق الرحلات الجوية، أو منع دخول المسافرين، لكنها تنصح بعدم سفر الحالات المشتبه بها أو المحتملة أو المؤكدة، وكذلك المخالطين لها، إلا في حالات الإجلاء الطبي المناسب وبعد موافقة السلطات الوطنية المختصة".

وأضاف مدير برنامج الاستجابة للطوارئ بمكتب الصحة العالمية في أفريقيا، أن "المنظمة توصي كذلك المسافرين بالحصول على معلومات دقيقة من السلطات الوطنية قبل التوجه إلى المناطق التي تشهد تفشيًا مؤكدًا لفيروس بونديبوجيو".

وخلال مؤتمر صحافي عُقد السبت في العاصمة الأوغندية كمبالا، حذر رئيس المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي، جان كاسيا، من أن خطر تمدد الفيروس لا يزال قائمًا، مشيرًا إلى أن 10 دول أفريقية تُعد معرضة لخطر التفشي، وهي: جنوب السودان، رواندا، كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، أنغولا، جمهورية أفريقيا الوسطى، وزامبيا.

والجمعة رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطر تحول سلالة "إيبولا" ‌النادرة، التي تحمل اسم "بونديبوجيو"، إلى تفش محلي ‌في الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع جدا".

وفي ظل غياب لقاح معتمد أو علاج فعال لمتحور "بونديبوغيو" المسبب للتفشي الحالي لفيروس الإيبولا، ترتكز جهود الحد من انتشار المرض بصورة أساسية على سرعة اكتشاف الإصابات، وفرض إجراءات العزل، وتعزيز التدابير الوقائية والرقابية.

وسبق أن حظرت الولايات المتحدة، الجمعة، وبشكل مؤقت، دخول المقيمين الدائمين الشرعيين، حاملي "البطاقة الخضراء"، الذين تواجدوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأيام الـ21 الماضية، مشيرة إلى مخاوف بشأن فيروس "إيبولا".