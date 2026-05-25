وتؤثر درجات الحرارة على النوم، ووجدت دراسة سابقة في عام 2022 أن الناس فقدوا في المتوسط 44 ساعة من النوم سنويا خلال العقدين الأولين من هذا القرن، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأظهرت دراسة أخرى أن النوم في البيئات الحارة يزيد درجة حرارة الجسم الداخلية ويعطل دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية، ويزيد من عدد مرات الاستيقاظ.

وفي ذات الوقت يؤثر نقص النوم واضطراباته على الصحة العامة للجسم، ويؤدي على المدى القصير إلى النعاس والتعب، وقلة التركيز، وزيادة الوزن، والسكري، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.

ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية، عن علماء 5 نصائح يمكن الاستعانة بها للمساعدة في النوم خلال الأجواء الحارة.

أخذ حمام بارد

وقالت عالمة الأعصاب، أرميل رانسيلاك، إن أخذ حمام بارد قبل دخول السرير سيسهل النوم.

وأكد علماء إن إجبار الجسم على درجات حرارة شديدة البرودة خلال الطقس الحار قد يجعله يعتقد أنه بحاجة إلى الاحتفاظ بالحرارة، ما يطلق آلية تبريد الجسم.

إطفاء المكيف

في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة النوم، يلجأ كثيرون إلى تشغيل المكيف أو المروحة.

غير أن فيبيان سوفييه، الباحث في جامعة باريس سيتي، أكد أنه يمكن للأفراد تحمل درجات حرارة أعلى مما يعتقدون.

وأشار إلى عدة دراسات تظهر أن جودة النوم الجيدة تكون عندما تصل درجة الحرارة إلى 28 درجة مئوية.

كما شكك المتحدث ذاته في الاعتقاد بأن حرارة غرفة النوم يجب أن تكون ما بين 18و20 درجة مئوية، ناصحا بارتداء ملابس نوم خفيفة مثل قميص وسروال قصير.

كما أوصى بتغطية الجسم بملاءة خفيفة وتهوية الغرفة جيدا، مؤكدا أن تشغيل المكيف قبل النوم سيعيق الجسم عن التكيف مع النوم في درجات الحرارة العالية.

الحد من القهوة

تعد القهوة عنصرا أساسيا في الحياة اليومية للكثيرين، لما لها من فوائد على الانتباه والتركيز، غير أن الإفراط في استهلاكها قد يؤدي إلى صعوبات في النوم.

لا للحمامات الساخنة

يساعد الاستحمام بالماء الساخن قبل النوم على الاسترخاء، غير أن ذلك فكرة سيئة في الطقس الحار.

وينصح بأخذ حمام بارد أو الخروج للمشي في الخارج للاسترخاء.

أخذ قيلولة

يساعد أخذ قيلولة قصيرة على تجاوز آثار قلة النوم واضطراباته خلال الليل.

وأظهرت دراسات سابقة أن أخذ قيلولة خلال النهار يساعد على تقليص آثار قلة النوم، ولكن لا يجب أن تزيد عن 30 إلى 40 دقيقة، ويجب أن تؤخذ قبل الساعة 12:00 بعد الظهر حتى لا تؤثر على النوم ليلا، وفق سوفييه.