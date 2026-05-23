وتُعدّ محطة تيانغونغ الفضائية التي يشغلها طاقم من 3 رواد فضاء يتناوبون عادة كل 6 أشهر، جوهرة التاج في البرنامج الفضائي الصيني الذي يحظى باستثمارات حكومية ضخمة، في مسعى لمواكبة الولايات المتحدة وروسيا في المجال الفضائي.

وتنطلق مهمة "شنتشو-23" الأحد، عند الساعة 15:08 بتوقيت غرينتش، من مركز جيكوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين، وستنقل 3 رواد فضاء إلى المحطة الفضائية، على ما أفاد السبت المتحدث باسم وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة تشانغ جينغبو.

وقال جينغبو إن الأهداف الرئيسية للمهمة تتمثل بـ"مواصلة البحوث العلمية والتطبيقات الفضائية، وإجراء أنشطة خارج المركبة لرواد الفضاء، ونقل الشحنات داخل الوحدة الفضائية وخارجها".

وأوضح أن أحد رواد الفضاء سيخوض تجربة إقامة في المدار لمدة عام كامل، مما سيتيح جمع بيانات عن رواد الفضاء خلال رحلات فضائية طويلة الأمد واختبار إمكانات الحفاظ على صحتهم ورعايتها.