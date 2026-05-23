وانطلق الصاروخ من قاعدة "ستاربيس" في ولاية تكساس، قبل أن تنفذ المركبة سلسلة مناورات في الفضاء شملت تعديل وضعيتها عموديا وإعادة تشغيل محركاتها للتحكم بالهبوط، رغم تعطل أحد المحركات خلال الرحلة.

وأكدت "سبيس إكس" نجاح هبوط المركبة في المحيط، فيما ظهر موظفو الشركة وهم يحتفلون خلال البث المباشر للاختبار، الذي شهد أيضا نشر 22 قمرا صناعيا تجريبيا، بينها أقمار مخصصة لتصوير الدرع الحرارية للمركبة.

ووثق مقطع مصور لحظة الهبوط الناجح للمركبة بعد مهمة شبه مدارية تضمنت نشر أقمار صناعية تجريبية، ضمن الاختبارات المرتبطة بمشاركة "ستارشيب" المستقبلية في مهام ناسا القمرية المقررة عام 2028 ضمن برنامج "أرتيميس".

وتعد هذه الرحلة التجريبية الثانية عشرة لـ"ستارشيب"، والأولى منذ سبعة أشهر، فيما يمثل الجيل الجديد من الصاروخ تطويرا أكبر من النسخ السابقة مع زيادة في الحجم وقوة الدفع.

وتأتي التجربة في وقت يستعد فيه الملياردير إيلون ماسك لطرح "سبيس إكس" للاكتتاب العام، بينما تعول ناسا على نسخة معدلة من "ستارشيب" لإعادة رواد الفضاء إلى القمر خلال السنوات المقبلة.