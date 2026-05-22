وبحسب بيانات من منظمة "كانسر ريسيرش يوكي" الخيرية، تجاوز عدد المصابين بسرطان الجلد أكثر من 20 ألف حالة في عام 2022، مع توقعات بتزايد العدد في السنوات المقبلة.

وذكرت المؤسسة أن التعرض الطويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس أو أسرة التسمير هو أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الميلانوما، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ومع دخول فصل الصيف وصدور نشرات إنذارية باحتمال ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء العالم، خاصة في أوروبا، قالت ميشيل ميتشل، الرئيسة التنفيذية "لكنسر ريسيرش يوكي": "احرصوا على حماية أنفسكم عندما تكون الشمس قوية، وذلك عبر البحث عن الظل وارتداء الملابس المناسبة واستخدام واقي الشمس. إذا لاحظتم أي تغيرات غير معتادة على الجلد فاتصلوا بطبيبكم العام".

ويظن كثيرون أن الحماية من الشمس يقتصر فقط على استخدام كريم الوقاية، إلا أن أنيميش باتيل، رئيس جراحة التجميل لإعادة بناء سرطانات الرأس والعنق في مستشفى جامعة "كامبريدج"، أكد أن الأمر يتجاوز استخدام واقي الشمس.

ونصح باتيل بارتداء الملابس المناسبة، وقبعة شمس واسعة الحواف لحماية الوجه والأذنين، وقضاء بعض الوقت في الظل عندما تكون الشمس في أشدها خلال منتصف النهار، وارتداء النظارات الشمسية خصوصا أثناء السباحة، إلى جانب شرب الكثير من الماء.

واستعرض فريق من الخبراء بعضا من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس في الحماية من الشمس.

استخدام واقي الشمس في الأيام المشمسة والحارة فقط

قال جراح الجلد، روس بيري، إن استخدام واقي الشمس فقط عندما يكون الطقس مشمسا أو حارا من أكثر الأخطاء شيوعا.

وأضاف أن الأشعة فوق البنفسجية يمكنها اختراق السحب والتسبب بالضرر عندما يكون الطقس غائما أو باردا، لذلك يجب استخدام واقي الشمس على طول العام.

عدم وضع كميات كافية من واقي الشمس

وقال بيري إن معظم الناس يستخدمون كميات أقل بكثير من الموصى بها، فتغطية الجسم بالكامل تحتاج إلى كمية بحجم كأس صغيرة تقريبا، ويجب إعادة وضعه كل ساعتين، خصوصا بعد السباحة أو ممارسة الرياضة أو تجفيف الجسم بالمنشفة، وغالبا ما ينسى الناس مناطق مثل فروة الرأس والأذنين والجفون والرقبة وأعلى القدمين.

وضع واقي الشمس في وقت متأخر

نصح بيري بوضع واقي الشمس قبل التعرض للشمس بحوالي 15 إلى 20 دقيقة لضمان أن يمتصه الجلد بشكل صحيح.

تجنب استخدام واقي الشمس خوفا من السرطان

يرفض الكثير من الأشخاص استخدام واقي الشمس لأنهم يعتقدون أنه يسبب السرطان، غير أن هذه خرافة انتشرت بشكل مضلل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور تيم وودمان: "واقي الشمس يحميك من السرطان، ولا توجد أدلة علمية قوية تثبت أن استخدامه يسبب السرطان".