يلعب ترطيب الجسم دورا مهما في الحفاظ على عمل أعضائه الحيوية، إلا أن الكثير من الأشخاص يرتكبون أخطاء يومية أثناء الترطيب دون أن يدركوا ذلك، مثل الاعتماد على الشعور بالعطش والإفراط في الكافيين.

انتظار الشعور بالعطش لشرب الماء

وبحسب ما ذكرته الممرضة المعتمدة رسميا سارة جيفيدن، لموقع "فيري ويل هليث" الخاص بالصحة، فإن الشعور بالعطش هو علامة متأخرة على الجفاف، ويشعر به الإنسان عندما يصل الجسم إلى حالة الجفاف الخفيف، خاصة لدى كبار السن.

وينصح بشرب الماء بشكل منتظم طوال اليوم بدل الانتظار حتى الشعور بالعطش، والاحتفاظ بزجاجة ماء قريبة لتسهيل هذه العادة.

شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة

لا يضمن شرب كمية كبيرة من الماء بسرعة ترطيبا أفضل، فالجسم لا يستطيع امتصاص إلا كمية محدودة في كل مرة، ويتخلص من الفائض.

وفي حالات نادرة، قد يؤدي شرب الكثير من الماء إلى تخفيف نسبة الصوديوم في الدم، ما يؤدي إلى حالة تسمى "نقص الصوديوم".

ويوصى بشرب الماء على مدار اليوم بدل شرب كمية كبيرة دفعة واحدة.

إهمال شرب الماء صباحا

خلال ساعات النوم، يستيقظ الجسم في حالة جفاف خفيف طبيعي، وقد يؤدي تجاهل شرب الماء فور الاستيقاظ إلى الشعور بالخمول أو الضبابية الذهنية أو التهيج.

وتشير أبحاث إلى أن شرب الماء قبل النوم يساعد على تقليل الجفاف الصباحي، لكنه يزيد من احتمال الاستيقاظ ليلا.

وينصح ببدء اليوم بكوب ماء قبل الإفطار لترطيب الجسم.

تجاهل الإلكتروليتات

الماء ليس العنصر الوحيد في الترطيب، الإلكتروليتات، خاصة الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، تساعد في تنظيم توازن السوائل في الجسم.

عند التعرق، يفقد الجسم الماء والإلكتروليتات معا. في الظروف العادية أو التمارين القصيرة، يكفي الماء، لكن في التمارين الطويلة أو التعرق الشديد تصبح الإلكتروليتات أكثر أهمية.

ويستحسن شرب المشروبات الغنية بالإلكتروليتات أثناء التمارين الطويلة أو في الحر الشديد.

الإفراط في الكافيين

يمكن إدراج المشروبات مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة ضمن السوائل اليومية، ولكن لا ينصح باعتمادها كمصدر أساسي للترطيب.

ويزيد الإفراط في الكافيين من التبول وفقدان السوائل، كما أن مشروبات الطاقة تحتوي على سكريات وإضافات ليست ضرورية، ولذلك يجب الموازنة بين الكافيين والماء.

تجاهل تناول الأطعمة الغنية بالماء

لا يأتي الترطيب من المشروبات فقط، بل من الطعام أيضا، وتحتوي الكثير من الفواكه والخضروات على نسب عالية من الماء، كالخيار والبطيخ والفراولة والبرتقال، ويُنصح بإضافتها إلى النظام الغذائي لدعم ترطيب الجسم.

كمية الاحتياج اليومي من الماء تختلف من شخص إلى آخر

لا يوجد مقدار واحد يناسب الجميع، وتختلف احتياجات الماء من شخص إلى آخر حسب وزن الجسم، ومستوى النشاطذ، والمناخ، والحالة الصحية، والعمر.