وذكرت غوغل، المملوكة لشركة ألفابت في المؤتمر السنوي لمطوري غوغل آي/أو، أنها ستطرح نظارتين مزودتين بكاميرات وسماعات للبيع في وقت لاحق من العام الحالي.

وأضافت: "تم تطوير النظارات بالتعاون مع شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونغ إلكترونيكس وشركتي صناعة النظارات جنتل مونستر ووربي باركر".

وتتيح الكاميرا المدمجة في النظارة المعلومات لمساعد الذكاء الاصطناعي جيميناي آيه. آي، وتسمح للمستخدم بطرح الأسئلة عن الأشياء التي يراها.

ويستطيع جيميناي على سبيل المثال تقديم أراء عملاء بشأن مطعم موجود بجوار المستخدم، أو شرح تكوينات السحب غير المعتادة أو قراءة الرسائل أو توجيه المستخدم أثناء السير.

وتضع هذه الخطوة غوغل في منافسة مباشرة بصورة أكبر مع ميتا بلاتفورمز، التي أمضت سنوات في تطوير النظارات الذكية باعتبارها فئة رئيسية من فئات منتجاتها.

ويتم بيع نظارات ميتا حاليا تحت العلامتين التجاريتين الشهيرتين في عالم النظارات ري-بان وأوكلي، حيث باعت أكثر من 7 ملايين نظارة ذكية العام الماضي.

ويمكن أن تستفيد نظارات غوغل من وصول مساعد الذكاء الاصطناعي جيميناي إلى بيانات محرك بحث غوغل ونظام الخدمات الأوسع نطاقا للشركة الأميركية بما في ذلك خدمات الخرائط الرقمية والبريد الإلكتروني والتطبيقات الأخرى.

في الوقت نفسه تتحدث تقارير إعلامية عن تطوير شركة الإلكترونيات آبل لنظاراتها الذكية منذ سنوات.