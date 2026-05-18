ومن المقرر أن ينطلق القمر الاصطناعي من مركز كورو الفضائي في غيانا الفرنسية على متن الصاروخ الأوروبي فيغا-سي.

ويحمل "سمايل" أربعة أجهزة علمية لرصد الرياح الشمسية والانفجارات الشمسية عالية الطاقة، وقياس استجابة الدرع المغناطيسي للأرض لهذه الظواهر.

ويأمل العلماء أن تساعد المهمة في فهم أفضل للطقس الفضائي وتفسير ظواهر مثل الشفق القطبي، إلى جانب تحسين القدرة على توقع تأثيرات العواصف الشمسية على الأرض.