وقالت منظمة الصحة إن إعادة تقييم المخاطر استنادا إلى أحدث المعلومات المتاحة أظهرت أن الخطر على الصحة العامة عالميا لا يزال منخفضا، مشيرة إلى أنه من المتوقع تراجع احتمالات انتقال العدوى بعد نزول الركاب وتطبيق إجراءات المراقبة الصحية.

ومن المنتظر أن ترسو السفينة "إم في هونديوس" في ميناء روتردام، وعلى متنها 27 شخصا، بينهم 25 من أفراد الطاقم واثنان من الفريق الطبي.

وكانت السفينة، التي تشغلها شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز"، قد تصدرت العناوين بعد وفاة ثلاثة ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا، وهو مرض نادر لا تتوافر له لقاحات أو علاجات محددة.