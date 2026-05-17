وقالت وكالة الصحة العامة الكندية إن المختبر الوطني لعلم الأحياء الدقيقة في وينيبيغ أكد في 16 مايو النتيجة الإيجابية لإحدى العينات، مشيرة إلى أن فحص شخص آخر كان يرافق الحالة المؤكدة جاء سلبيا.

وأكدت الوكالة أن الخطر على عامة السكان في كندا لا يزال منخفضا، ولم يتم رصد أي حالات إضافية مرتبطة بتفشي فيروس هانتا الأنديز على متن السفينة.

وكانت السفينة قد أبحرت في الأول من أبريل من الأرجنتين في رحلة عبر المحيط الأطلسي، قبل تسجيل حالات إصابة بالفيروس النادر الذي تنقله القوارض. وتعد سلالة "الأنديز" الوحيدة المعروفة بإمكانية انتقالها بين البشر.

وفي بريطانيا، أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن تسعة أشخاص من دون أعراض سيصلون إلى البلاد بعد مخالطتهم لحالات مشتبه بها في جزيرتي سانت هيلينا وأسانشين، على أن يتم نقلهم إلى منشأة عزل في مستشفى أرو بارك قرب ليفربول.

وأوضحت الوكالة أن مسعفا من جزيرة أسانشين ظهرت عليه الأعراض بعد مخالطة شخص مصاب، وهو يتلقى العلاج حاليا في بريطانيا.

كما يخضع نحو 20 راكبا من السفينة نفسها للمراقبة الصحية في بريطانيا، بعد إعادتهم من جزر الكناري الأسبوع الماضي.

وبحسب السلطات الصحية، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالتفشي حتى الآن ثلاثة أشخاص على مستوى العالم.