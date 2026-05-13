وقالت الشركة التي تمتلك منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"واتساب" و"مسنجر" و"إنستغرام"، في منشور على الإنترنت إن وضع "المحادثة المخفية" يتيح طريقة لإجراء محادثات خاصة ومؤقتة مع تطبيق "ميتا أيه أي" للمحادثة الآلية، المتاح منذ سنوات على منصة واتساب.

وقالت "ميتا" إنه ستتم معالجة الرسائل المتبادلة مع تطبيق "ميتا أيه إي" "في بيئة منة" لا يمكن لـ"ميتا" نفسها الوصول إليها، ولن يتم حفظها بشكل تلقائي وستختفي عند انتهاء جلسة المحادثة.

يذكر أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي تثير منذ ظهورها مخاوف تتعلق بالخصوصية، لأنه يتم تدريب نماذج اللغة الكبيرة التي تقوم عليها هذه الأنظمة باستخدام كميات هائلة من البيانات، والتي قد تتضمن أحيانا معلومات شخصية يقدمها المستخدمون أنفسهم في محادثاتهم مع تطبيقات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويوفر مطورو تطبيقات ومنصات المحادثة ال لية المنافسون بعض ميزات الخصوصية. على سبيل المثال، يتيح روبوت المحادثة "جيميني" التابع لشركة "غوغل" خيار تعطيل سجل المحادثات ورفض استخدام بيانات المستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به. كما ويوفر تطبيق "شات جي.بي.تي" الأشهر ضوابط مماثلة.

وتقول شركة "ميتا" إنها بصدد إطلاق ميزة المحادثات المخفية لأن المستخدمين غالبا ما يطرحون على تطبيقات المحادثة الآلية أسئلة حساسة أو يضيفون بيانات مالية أو شخصية أو صحية أو متعلقة بالعمل في أسئلتهم للتطبيقات.