وبموجب التسوية المقترحة في الدعوى الجماعية، قد يحصل العملاء المؤهلون على مبلغ يتراوح بين 25 و95 دولارا عن كل جهاز، وذلك بحسب عدد الأشخاص الذين سيتقدمون بطلبات التعويض وعدد الأجهزة المؤهلة التي يمتلكها كل شخص، وفق ما نقلته صحيفة "نيوزويك" الأميركية.

غير أن التسوية تحتاج إلى موافقة المحكمة، ومن المقرر النظر فيها يوم 17 يونيو المقبل، في قضية تعد واحدة من أكبر تسويات المستهلك المتعلقة بشركة "أبل" التي نفت ارتكاب أي مخالفات.

وتتمحور القضية، المعروفة باسم قضية "لاندشيفت" ضد "أبل"، والتي رُفعت العام الماضي أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا، حول تسويق أبل لميزات “ذكاء أبل” وتحسينات المساعد الصوتي “سيري” عند إطلاقها لطرازات آيفون الأحدث.

ووفقا لوثائق المحكمة، زعم المدعون أن أبل روجت بشكل بارز لقدرات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحسينات “سيري”، رغم أنها لم تكن متاحة فعليا وقت شراء الهواتف. وقال المستهلكون إن تلك الادعاءات أثرت في قرارهم بشراء الأجهزة أو ترقيتها، بينما تأخرت الميزات الموعودة أو لم تطرح بالشكل الذي تم الترويج له في البداية.

من هم المؤهلون للحصول على التعويض؟

تشمل التسوية المقترحة العملاء في الولايات المتحدة الذين اشتروا طرازات معينة من هواتف آيفون بين 10 يونيو 2024 و29 مارس 2025.

وتشمل الطرازات المؤهلة:

آيفون 16

آيفون 16 إي

آيفون 16 بلس

آيفون 16 برو

آيفون 16 برو ماكس

آيفون 15 برو

آيفون 15 برو ماكس

وتقدّر وثائق المحكمة أن ما يصل إلى 37 مليون جهاز قد يكون مؤهلا للاستفادة من التسوية.

قيمة التعويضات المتوقعة

من المتوقع أن يحصل العملاء المؤهلون على حد أدنى يبلغ 25 دولارا عن كل جهاز مؤهل، فيما قد يصل الحد الأقصى إلى 95 دولارا لكل جهاز، وفقا لوثائق المحكمة.

كيف يمكن تقديم طلب التعويض؟

وبحسب وثائق التسوية، سيتم إخطار المستهلكين المؤهلين عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، على أن يتم لاحقا إطلاق موقع إلكتروني مخصص للتسوية يتضمن التعليمات ونماذج تقديم الطلبات، وبعدها تلقي التعويضات.