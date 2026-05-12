وقدم تقرير لموقع "فيري ويل هيلث"، استنادا إلى دراسات وأبحاث، آثار بدء اليوم بتناول السكر، محذرا من خطورة الأمر على صحة الجسم.

ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة

عند تناول السكريات على معدة فارغة يمتصها الجسم بسرعة ما يسبب ارتفاعا حادا في مستويات الجلوكوز في الدم، ومن دون وجود عناصر غذائية تبطئ عملية الهضم يستجيب الجسم للسكر بسرعة ويفرز كميات أكبر من الأنسولين ما يؤثر على مستويات الطاقة والتمثيل الغذائي.

تعب مفاجئ بعد فترة قصيرة

لا تدوم الدفعات الطاقية التي يمنحها السكر طويلا، فبعدما يعمل الأنسولين على خفض مستويات السكر في الدم ينخفض هذا الأخير بسرعة ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق، ويصاحبه صعوبة في التركيز والتشويش الذهني، وزيادة الرغبة في تناول المزيد من السكر أو الكربوهيدرات ما يدخل الجسم في دائرة فارغة.

زيادة الشعور بالجوع

لا يوفر تناول السكر وحده العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للشبع، بل يحفز هرمونات الشهية.

ويفتقر السكر إلى البروتينات والدهون والألياف التي تبطئ عملية الهضم، عكس الوجبات الغنية بالبروتين التي تحفز إنتاج هرمونات الشبع.

زيادة الرغبة في تناول المزيد من السكر

يهيئ بدء اليوم بتناول السكر الجسم لتناول المزيد من الأطعمة الحلوة لاحقا.

وتؤدي تقلبات السكر في الدم وتأثيرها على الدماغ إلى الرغبة في تناول المزيد من السكر وصعوبة الشعور بالشبع بعد الوجبات، والميل لتناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر.

زيادة استجابة الجسم للأنسولين

يفرز الجسم الأنسولين لمساعدة الغلوكوز في الدم إلى الخلايا، وعند تناول السكر وحده تكون هذه الاستجابة أقوى، ومع مرور الوقت تؤدي الارتفاعات المتكررة إلى التأثير على استجابة الجسم للأنسولين والإصابة بمقاومة الأنسولين.

تأثير الوجبة الثانية

يؤثر تناول السكر في الصباح على تعامل الجسم مع الوجبة الثانية.

وتشير الدراسات إلى أن تأثير الوجبة الثانية يقصد به التحكم في مستوى السكر في الدم في وجبة لاحقة بعد تناول وجبة غير متوازنة قبلها، وتساعد الوجبات التي تحتوي على البروتين والألياف والدهون على ضبط مستويات الغلوكوز طوال اليوم.

انخفاض مستويات التغذية العامة

عند البدء باليوم بالسكر فإن الفرد يفوت فرصة تزويد جسمه بعناصر غذائية أساسية ما سيؤثر لاحقا على شعوره وأدائه.