وأضافت الوزارة في بيان أن ‌نتيجة الفحوصات ‌التي ⁠أجريت لبقية المواطنين وعددهم 13 الذين يخضعون للحجر ⁠الصحي ‌في المستشفى ⁠العسكري نفسه جاءت سلبية.

وأوضحت الوزارة ⁠أن المريض لم تظهر ⁠عليه أي أعراض وأن حالته جيدة.

وأشارت إلى إجراء فحوصات أخرى موضحة أن النتيجة النهائية سيُعلن عنها ‌في الساعات المقبلة.

وأعلنت الخارجية الهولندية أن آخر ركاب السفينة السياحية "هونديوس"، التي تفشى فيها فيروس هانتا، سيتم نقلهم جوا إلى هولندا مساء الإثنين.

ومن المقرر أن تهبط طائرة استأجرتها الحكومة الهولندية في مطار "آيندهوفن" في وقت متأخر من مساء الإثنين، وعلى متنها 19 فردا من أفراد الطاقم (17 من الفلبين، وواحد من هولندا، وآخر من ألمانيا)، يرافقهم طبيب وخبيران في علم الأوبئة.

كما ستقلع طائرة ثانية استأجرتها السلطات الأسترالية من جزيرة تنيريفي مساء الإثنين، لتصل إلى آيندهوفن بعد منتصف الليل.

وتقل الطائرة ستة ركاب من أستراليا ونيوزيلندا، حيث سيخضعون لـحجر صحي مؤقت في آيندهوفن قبل مواصلة رحلتهم إلى أستراليا.

ومن المتوقع أن تغادر السفينة "هونديوس"، التي ترفع العلم الهولندي، جزيرة تنيريفي مع بقية أفراد الطاقم مساء الإثنين، على أن تصل إلى ميناء روتردام يوم السبت المقبل، حيث ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير شاملة.