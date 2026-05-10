وكما بات معلوما، فقد انتشر فيروس هانتا، الذي ينتقل عن طريق التلوث بفضلات القوارض أو عضة فأر أو أحد القوارض الحاملة للفيروس، على متن السفينة السياحية "هونديوس"، التي انطلقت من الأرجنتين في جولة سياحية عبر المحيط الأطلسي.

ولأن المرض يبدأ بمرحلة الإصابة بالفيروس ثم مرحلة "حضانة" قبل أن يبدأ بالانتشار، فإن حالة انتشار فيروس هانتا لا بد أن تكون قد بدأت في وقت سابق قبل الكشف عن الإصابة وانتشار المرض أو الوباء بفترة تسبق انطلاق الرحلة السياحية للسفينة هونديوس.

وكشف حساب "أوبن سورس إنتل" على منصة إكس عن "المريض صفر" الذي تسبب بانتشار الوباء هانتا على متن سفينة الرحلات هونديوس.

وكتب الحساب منشورا جاء فيه: "يُعتقد أن رحلة لمراقبة الطيور في جنوب الأرجنتين تسببت في تفشي فيروس هانتا القاتل على متن سفينة الرحلات البحرية المتجهة إلى القطب الجنوبي ’إم في هونديوس‘".

وأضاف "يُرجح أن عالم الطيور الهولندي ليو شيلبيرود، البالغ من العمر 70 عامًا، قد أصيب بسلالة الأنديز بعد زيارته مكب نفايات موبوء بالقوارض بالقرب من أوشوايا قبل صعوده على متن السفينة في الأول من أبريل".

وتابع يقول "توفي في الحادي عشر من أبريل بعد ظهور أعراض شبيهة بالإنفلونزا عليه. وتوفيت زوجته ميريام لاحقًا، بالإضافة إلى راكب ألماني".

وختم المنشور بالقول "تم ربط 7 حالات على الأقل بهذا التفشي. ويقول مسؤولو الصحة إن الخطر الإجمالي على العامة لا يزال منخفضا".

يشار إلى أنه بدأ عملية إخلاء الركاب من السفينة السياحية التي ضربها فيروس هانتا، الراسية قبالة جزيرة تينيريفي في جزر الكناري الإسبانية.

وقال صحفي من وكالة أسوشيتد برس(أ ب) في الموقع إنه شوهد بعض الأشخاص وهم يصلون إلى البر بعد مغادرة السفينة.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن المواطنين الإسبان سيكونون أول من يغادر السفينة، وسيتم نقلهم على متن قوارب صغيرة تتسع لما بين 5 و10 أشخاص.