وقال رئيس اتحاد غرف الأطباء الألمان إن هذه الضريبة "صائبة لكن تأخر تطبيقها كثيرا".

وأضاف راينهارت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أنه قبل انعقاد مؤتمر الأطباء الألمان الأسبوع المقبل في هانوفر: "التأثيرات الصحية الإيجابية لن تظهر فورا عند تطبيقها، بل ستتضح بعد بضعة أعوام"، مشيرا إلى أن هذا سبب آخر "لتطبيق الضريبة في أسرع وقت ممكن دون الانتظار حتى عام 2028".

وكانت الحكومة الألمانية اتفقت على فرض ضريبة جديدة على المشروبات المُحلاة وحددت عام 2028 موعدا للبدء. ولا تزال صياغة الخطط، التي من المنتظر أن تقدمها وزارة الصحة في هذا الشأن، غير محددة المعالم.

ويحفز المنتجين بفعالية على خفض محتوى السكر في منتجاتهم، وقال: "التجارب الدولية أثبتت فعالية ذلك".

وأوضح راينهارت أن متوسط محتوى السكر في المشروبات المنتجة في بريطانيا انخفض بعد تطبيق مثل هذه الضريبة بنسبة نحو 30 بالمئة، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات على انخفاض معدلات تسوس الأسنان وتراجع السمنة لدى الأطفال.

وقال راينهارت: "ألمانيا لديها مشكلة تغذوية كبيرة تؤثر صحيا على ملايين الأفراد"، مشيرا إلى أن أكثر من نصف البالغين يعانون من زيادة الوزن، فيما يعاني نحو ربعهم من السمنة المفرطة، مضيفا أن الأرقام هنا مرتفعة أيضا لدى الأطفال والمراهقين.

وأوضح أن عواقب ذلك تصل إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض الدورة الدموية والقلب وتسوس الأسنان، مضيفا أن تكاليف السمنة وحدها تقدر بأكثر من 60 مليار يورو سنويا.