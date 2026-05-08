وفي دراسة أجريت عام 2025 ونشرت في مجلة "نيوترينتس"، تمت متابعة ما يقارب 10 آلاف امرأة بمتوسط عمر 65 عاما فما فوق لمدة 10 سنوات لكشف ما إذا كان استهلاك الشاي أو القهوة يؤثر على كثافة المعادن في العظام.

وتوصل الباحثون إلى أن النساء اللواتي يشربن الشاي كانت كثافة عظامهن أعلى مقارنة باللواتي لا يشربن.

وتعد كثافة العظام مؤشرا مهما لخطر الإصابة بمرض هشاشة العظام الذي يزيد احتمالية التعرض للكسور ويؤثر سلباً على جودة الحياة.

وقال الباحث أونو ليو، أحد مؤلفي الدراسة والأستاذ المشارك في كلية الطب والصحة العامة بجامعة فليندرز الأسترالية، إن "حتى التحسينات الصغيرة في كثافة العظام يمكن أن تؤدي إلى تقليل عدد الكسور على نطاق واسع".

وبالمقابل، وجد الباحثون أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا لا يؤثر على صحة العظام، غير أن استهلاك أكثر من 5 أكواب من هذا المشروب واسع الانتشار ارتبط بانخفاض كثافة العظام.

غير أن دراسة أجريت عام 2025، ونشرت في مجلة "نيتشر"، أظهرت أن استهلاك القهوة ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام، وأن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من الكافيين سواء في القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية كانوا أقل عرضة للإصابة بهشاشة العظام بنحو 60 بالمئة مقارنة بمن يستهلكون كميات منخفضة من الكافيين.

يحتوي الشاي على مركبات طبيعية تعرف باسم "الكاتيشينات" و"الثيافلافينات"، والتي قد تساعد في تكوين العظام وإبطاء تدهورها.

ونقل موقع "فيري ويل هيلث" عن جولي ستيفانسكي، وهي أخصائية تغذية ومتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم الحميات في الولايات المتحدة، أن الشاي الأخضر يحتفظ بأكبر كمية من هذه المركبات بسبب طريقة حصاده وقلة معالجته.

ويرى الباحثون أن القهوة قد تتداخل مع امتصاص الكالسيوم وعملية أيض العظام، لكن تأثيرها يبقى محدودا، وقد يساعد إضافة الحليب إلى القهوة في التخفيف من هذا التأثير.

هل ينبغي شرب المزيد من الشاي وتقليل القهوة؟

أوضحت ستيفانسكي أن الأبحاث تدعم شرب 3 إلى 4 أكواب من الشاي غير المُحلى يوميا بالنسبة لمعظم البالغين، غير أنها نبهت إلى ضرورة مراعاة الحالات الصحية الخاصة.

إذ يحتوي الشاي الأخضر على كميات مرتفعة من الكافيين قد تؤثر على النوم، كما أن شرب 3 إلى 4 أكواب منه إلى جانب مشروبات أخرى قد يزيد الحاجة المتكررة لدخول الحمام.

ودعت ستيفانسكي كبار السن إلى التقليل من شرب القهوة ليس فقط من أجل تقوية عظامهم، بل لتفادي اضطرابات المعدة والنوم.