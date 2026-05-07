وبحسب موقع "فيري ويل هيلث"، تدفع القهوة الجسم للتخلص من الملح والماء الزائدين، ما يعني أن تأثيرات القهوة المنشطة تزيد من معدل تصفية الكليتين للدم وملء المثانة.

ويؤدي تناول جرعات عالية من المدرات إلى الجفاف وتحفيز الجسم على طرح المزيد من الماء، غير أن الاستهلاك المعتدل للقهوة لا يحدث أي اضطراب في توازن السوائل داخل الجسم.

القهوة تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى

بالنسبة لمعظم الأشخاص الأصحاء فإن الاستهلاك المعتدل للقهوة بمعدل كوبين إلى أربعة أكواب يوميا لا يسبب أي تأثيرات سلبية، بل قد يكون مفيدا للحفاظ على صحة الكلى.

وجدت دراسات سابقة أن الاستهلاك المنتظم للقهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن.

ويعتقد أن سر هذه العلاقة يعود إلى المستويات العالية من مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة، والتي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى.

تقلبات في ضغط الدم

تلعب الكليتان دورا هاما في تنظيم ضغط الدم من خلال موازنة مستويات السوائل في الجسم، ويمكن أن يؤثر الاستهلاك المنتظم للقهوة على الكليتين وعلى التحكم في ضغط الدم.

وفي البداية قد تسبب القهوة ارتفاعا مؤقتا في ضغط الدم لأن الكافيين ينشط الجهاز العصبي، غير أن تحفيز الكافيين للكليتين على طرح المزيد من السوائل يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

وفي حال الإصابة بارتفاع أو انخفاض ضغط الدم ينصح بالحديث مع مقدم الرعاية الطبية للتأكد من أن شرب القهوة الصباحية بشكل منتظم مناسب.

ما الكمية الآمنة من القهوة لصحة الكلى؟

تشير الدراسات إلى أن الحد من استهلاك القهوة إلى 3-4 أكواب يوميا يعتبر عموما آمنا للحفاظ على صحة جيدة للكلى. ومع ذلك، ينبغي على النساء اتخاذ احتياطات عند شرب القهوة إذا كنّ حوامل أو يعانين من انخفاض كثافة العظام.

فبعض الأدلة تشير إلى أن زيادة استهلاك القهوة قد ترفع خطر انخفاض وزن المولود، والولادة المبكرة، وفقدان الحمل، إضافة إلى احتمال زيادة خطر الكسور لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف العظام.

وعندما يتعلق الأمر بشرب القهوة، فمن المهم أيضاً التأكيد أن جميع الفوائد الصحية تأتي من القهوة المحضرة والمستهلكة بشكل طبيعي أو سوداء. أما إضافة السكر أو المبيضات أو الشرابات المنكهة إلى القهوة فتضيف الكثير من المكونات الإضافية التي قد تسبب التهابات في الجسم، وقد تلغي بعض الفوائد الصحية للقهوة.