وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض والحكومة ‌الصينية يدرسان إدراج الذكاء الاصطناعي على جدول أعمال ‌القمة ‌المرتقبة في بكين بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.

وأضاف التقرير ‌أن وزير الخزانة ‌سكوت ⁠بيسنت سيقود الجانب الأميركي في المحادثات المقترحة حول الذكاء الاصطناعي، في ⁠حين ‌لم تحدد بكين بعد من ⁠سيقود جانبها.

وقال ⁠ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه سيذكّر شي بأن الولايات المتحدة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان ‌لإدارة التوترات القائمة بينهما حول التجارة والتكنولوجيا.

وكانت صحيفة "فاينانشال ⁠تايمز"، قد ذكرت الشهر الماضي، أن البيت الأبيض اتهم الصين بالضلوع في ‌سرقة الملكية الفكرية لمختبرات ذكاء اصطناعي ‌أميركية ‌على نطاق صناعي.

وتابعت الصحيفة أن البيت الأبيض حذر من أنه سيتخذ ‌إجراءات صارمة ‌ضد ⁠ممارسة وصفها بأنها تستغل الابتكارات الأميركية.

واستند ⁠التقرير ‌إلى مذكرة كتبها ⁠مايكل كراتسيوس مدير ⁠مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا ⁠بالبيت الأبيض.

وتتقدم الولايات المتحدة بفارق واضح في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، تليها أوروبا التي تتقدم بدورها بفارق طفيف على الصين، وفق تقرير تحليلي قدمته شركة الاستشارات العالمية "كيه بي إم جي".

وجاء ذلك وفق "مؤشر القدرات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي"، الذي أعدته "كيه بي إم جي" بالتعاون مع "أوكسفورد إيكونوميكس" في المملكة المتحدة، استنادا إلى بيانات من 900 من صنّاع القرار حول العالم.

وحصلت الولايات المتحدة على 75.2 نقطة من أصل 100، ويعزى ذلك إلى سرعة وشمولية اعتماد الشركات الأميركية على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأعمال اليومية، إلى جانب توافر حواسيب قوية في أسواق مالية فعالة.

كما تستفيد الولايات المتحدة من قوة البحث العلمي وتوافر كوادر مؤهلة قادرة على نقل حلول الذكاء الاصطناعي بسرعة من مرحلة التجربة إلى التطبيق العملي.

أما الصين، فسجلت 48.2 نقطة، مستفيدة من تسجيل براءات اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي وسيطرتها على مكونات حاسوبية مهمة.