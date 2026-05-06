وفي مسعى لتهدئة المخاوف من تفشي الفيروس الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص على متن السفينة "إم في هونديوس"، قال غيبريسوس إن الوضع لا يمكن مقارنته بجائحة كوفيد.

وأكد خبراء أن نسخة الفيروس المرصود على متن السفينة، هو سلالة نادرة يمكن أن تنتقل بين البشر.

وقلل مسؤولون في قطاع الصحة من أهمية المخاوف من إمكانية انتشار اوسع نطاقا لللفيروس، الأقل تفشيا من كوفيد.

ووفق غيبريسوس فإن خطر تفشي فيروس "هانتا" على نطاق واسع "ضعيف".

وتثير السفينة حالة ذعر صحي دولي منذ السبت، عندما أُبلغت منظمة الصحة العالمية بوفاة ثلاثة ركاب جراء احتمال إصابتهم بفيروس "هانتا"، وهو مرض نادر ينتشر عادة من طريق القوارض المصابة وخصوصا بلمس بولها وبرازها ولعابها.

وأبحرت "هونديوس" من أوشويا في الأرجنتين في الأول من أبريل ورست قبالة الرأس الأخضر منذ الأحد بينما تحاول فرق الطوارئ التعامل مع الوضع.

وقضى رجل هولندي على متن السفينة في 11 أبريل، وتوفيت زوجته هناك بعد 15 يوما، بعدما غادرت السفينة لمرافقة جثمانه إلى جنوب إفريقيا وأُصيبت هي أيضا بالمرض.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن السفينة سترسو في غضون الأيام الثلاثة المقبلة في تينيريفي بجزر الكناري وسيُعاد من هناك كل الركاب الأجانب إلى بلدانهم إن سمح وضعهم الصحي بذلك.



وحذّر خبراء الصحة من احتمال حدوث تفشٍ أوسع نطاقا بعدما كُشف أن المرأة الهولندية التي توفيت سافرت على متن رحلة تجارية من جزيرة سانت هيلينا إلى جوهانسبرغ بينما كانت تظهر عليها أعراض الإصابة.

ويحاول مسؤولون حاليا تعقّب الأشخاص الذين كانوا على متن الرحلة والتي قالت شركة "ايرلينك" ومقرها جنوب إفريقيا إنها كانت تقل 82 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

وفي الأثناء، ردّد مسؤولون حول العالم تصريحات تيدروس التي تفيد بأن الخطر ما زال منخفضا.

وتحدث وزير الصحة في جنوب إفريقيا آرون موتسواليدي للجنة برلمانية الأربعاء قائلا إن "هذا النوع من حالات العدوى نادر جدا ولا يحدث إلا بسبب الاختلاط الوثيق جدا بين الناس".

وأكد أن الاختبارات كشفت أن المرضى أصيبوا بسلالة "الأنديز" من فيروس "هانتا"، الوحيدة القابلة للانتقال بين البشر.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الرأس الأخضر آن ليندستراند لفرانس برس إن الأشخاص الثلاثة الذين نُقلوا من السفينة هم في حال "مستقرة"، مضيفة أن "أحد الثلاثة لا تبدو عليه أي أعراض".

جدير بالذكر أن السفينة السياحية كانت تقلّ بداية 88 راكبا و59 من أفراد الطاقم يحملون بالمجموع جنسيات 23 بلدا.