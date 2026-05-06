وقدم تقرير لموقع "فيري ويل هيلث"، استنادا إلى دراسات وأبحاث، 8 مثيرات مباشرة وغير مباشرة ينصح بتجنبها لتفادي نوبات الربو وتحسين التحكم في أعراضها.

دخان التبغ العالق

يمكن أن يؤدي التدخين إلى نوبة ربو قوية، كما أن الدخان العالق الذي يبقى في الهواء بعد إطفاء السيجارة ويعلق في الهواء وعلى الأثاث والسجاد ومقاعد السيارة والملابس، يعتبر محفزا أقل شهرة للربو.

ويتعرض الأشخاص الذين يستنشقون هذا الدخان لأكثر من 250 مادة كيميائية وله تأثيرات سلبية على مرضى الربو.

وينصح بتجنب التدخين داخل المنزل والسيارة وتجنب الأماكن التي يسمح فيها بالتدخين، بما في ذلك السجائر الإلكترونية والسجائر العادية.

تغيرات الطقس

يمكن للطقس القاسي والتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة تحفيز الأعراض.

وفي الشتاء يمكن أن يهيج الهواء البارد والجاف الرئتين ويؤدي إلى التهابات، أما في الصيف فترفع الحرارة المرتفعة أعراض الربو، ويؤدي استنشاق الهواء الحار والرطب إلى تضييق الشعب الهوائية.

وينصح بأخذ فترات راحة داخل أماكن مغلقة عند قضاء وقت في طقس شديد الحرارة أو شديد البرودة.

التوتر العاطفي

يزيد التوتر والقلق أعراض الربو، وينصح بتجربة تقنيات تخفيف التوتر مثل اليقظة الذهنية، والتنفس العميق، والتأمل، أو استشارة مقدم الرعاية الصحية.

لدغات الحشرات

تحفز لدغات الحشرات مثل النحل، والدبابير، والزنابير، والدبابير الصفراء والنمل الناري، أعراض الربو بسرعة.

كما أن لمس الصراصير أو أجزائها وفضلاتها يمكن أن يثير نوبة ربو، حيث تحتوي هذه الحشرات على بروتينات تسبب رد فعل تحسسي وتحفز أعراض الربو.

وينصح بتجنب ترك الطعام مكشوفا، وتنظيف الأطباق، وإغلاق أي شقوق أو فتحات في الخزائن لتقليل التعرض للصراصير.

أكسيد النيتروجين

أكسيد النيتروجين هو غاز عديم اللون والرائحة يوجد في الأجهزة التي تحرق الغاز أو الكيروسين أو الخشب، ويمكن للتعرض له أن يسبب تهيجا في العينين والأنف والحلق.

ويرتبط استنشاقه بضيق التنفس، ونوبات الربو، وزيادة حساسية الشعب الهوائية.

المواد الكيميائية

تهيج بعض المواد الكيميائية الموجودة في المنتجات المنزلية الشعب الهوائية لدى مرضى الربو.

وينصح بالحذر عند استخدام مواد التنظيف، والدهانات، ومستحضرات التجميل، والمبيدات، والمواد اللاصقة، ومعطرات الجو.

العطور القوية

يزيد احتمال الإصابة بنوبة ربو عند استخدام العطور الشخصية القوية، أو الصابون أو منتجات التنظيف المعطرة، لأنها تهيج الشعب الهوائية، ولذلك يوصى باستخدام المنتجات غير المعطرة في المنزل.

الحيوانات الأليفة

التعرض للكلاب أو القطط أو القوارض يمكن أن يحفز نوبات الربو لدى الأشخاص المصابين بحساسية تجاه الحيوانات.