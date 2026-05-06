وبحسب أدريان باسكيز، الأستاذ المساعد في قسم الأحياء بجامعة مارسر، يعد البعوض "أخطر حشرة على وجه الأرض"، مؤكدا أن تجنب لدغته أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وتنتشر أنواع البعوض في مناطق جديدة، كما أن أنواعا أخرى جاءت من دول واستقرت في الولايات المتحدة، وهناك أدلة على أن موسم البعوض قد يطول بسبب ارتفاع درجات الحرارة عالميا، مع زيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر البعوض مثل حمى الضنك والملاريا وفيروس غرب النيل.

وينتشر هذا الخطر أيضا حتى في المناطق التي لا ينتشر فيها البعوض الناقل للأمراض، إذ أن لدغة خفيفة قد تسبب حكة ورد فعل تحسسي لبعض الأشخاص.

ويستحيل تجنب البعوض تماما حتى لو قضى الفرد الصيف كله في المنزل، وفي هذا السياق، قدم خبراء خطوات يمكن اتخاذها لتقليل احتمال التعرض للبعوض ولسعاته، وفقا لتقرير أنجزته صحيفة "واشنطن بوست" استنادا إلى آراء خبراء في البعوض.

التخلص من المياه الراكدة في فناء المنزل

قال أناندانسانكار راي، أستاذ في قسم البيولوجيا الجزيئية والخلوية والأنظمة بجامعة كاليفورنيا ريفرسايد: "أتفقد الفناء الخلفي والأمامي وربما بعض المناطق في الحي لأرى ما إذا كانت هناك أماكن واضحة تتجمع فيها المياه".

وقد يجتمع البعوض في حمامات الطيور، أو المسابح المهجورة، أو المياه الراكدة في إطارات قديمة، أو بين أوراق الشجر، إذ يقضي البعوض معظم دورات حياته في الماء، ولذلك فإن التخلص من أي مياه راكدة يعني إزالة أماكن تكاثره المحتملة، وفقا لريموند كلوريد، الأستاذ المتخصص في علم الحشرات البستاني بجامعة ولاية كانساس.

استخدام مبيد الحشرات

وفي حال عدم القدرة على التخلص من المياه الراكدة حول المنزل، يمكن استخدام مبيد الحشرات الذي يحتوي على "بي تي إيه"، وهي بكتيريا تقتل البعوض في الماء، وهي آمنة جدا، وفقا للورا هارينغتون، أستاذة علم الحشرات في جامعة كورنيل.

وتطلق هذه البكتيريا سموما تستهدف يرقات البعوض والذباب الأسود وذباب الفطريات، ولا تضر بالحشرات الأخرى أو البشر، أو الطيور، أو الأسماك، أو الحيوانات الأخرى.

وتطلق هذه المنتجات، التي تكون على شكل أقراص تذوب في الماء، البكتيريا لمدة أسبوع وتقضي على البعوض وتمنع تكاثره.

الاستعانة بطارد الحشرات

ينصح الخبراء باستخدام طارد الحشرات الذي يحتوي على مواد مثل "دي إيه إيه تي" أو زيت الليمون، مؤكدين أنها آمنة وأنها أداة مهمة لمنع اللدغات.

وامتنع العديد من الأشخاص عن استخدام "دي إيه إيه تي" بسبب تقارير قديمة عن آثار صحية سلبية لاستخدامه، غير أن مراجعات السلامة التي أجرتها وكالة حماية البيئة الأمريكية خلصت إلى أن هذه المادة لا تشكل أي خطر صحي على البالغين أو الأطفال إذا استخدمت بشكل صحيح، بوضعها على الجلد المكشوف وتجنب دهنها على الجلد المجروح أو العين والفم.

تحويل الملابس إلى درع واق

عند قضاء الوقت في الهواء الطلق في أماكن ينتشر فيها البعوض، مثل أثناء البستنة أو العمل في الفناء، قال جيروم غودارد، أستاذ الإرشاد في علم الحشرات الطبية بجامعة ولاية ميسيسيبي: "أحاول ارتداء سراويل طويلة وأكمام طويلة، مما يترك مساحة أقل من الجلد أحتاج لوضع الطارد عليها".

ونصح ريفال باستخدام مبيد حشري صناعي يسمى "بيرمثرين" على الملابس، واصفا إياه بأنه طريقة رائعة لمنع البعوض من لدغك.

استخدام المراوح وطاردات البعوض في أماكن الجلوس الخارجية

ورأت إفا باكنر متخصصة الإرشاد في جامعة فلوريدا لعلم الحشرات الطبية، أن استخدام المراوح يساعد في إبعاد البعوض في الأماكن الخارجية لأنه ليس بارعا في الطيران.

وأوصى الخبراء أيضاً باستخدام الأجهزة الكهربائية المضادة للبعوض.

وتطلق هذه الأجهزة، التي تعمل بالكهرباء أو البطاريات، مادة كيميائية لإبعاد البعوض عن المنطقة.