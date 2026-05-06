وتستعد السفينة (إم.في هونديوس) للإبحار من كاب فيردي إلى أوروبا ‌بعدما سمحت لها الحكومة الإسبانية بالرسو في جزر الكناري.

وجاء في العرض الذي اطلعت عليه رويترز أن الاختبارات، ‌التي أجراها المعهد الوطني للأمراض ‌المعدية ⁠في جنوب إفريقيا، كشفت أن سلالة الأنديز هي سبب إصابة امرأة هولندية توفيت في ⁠جوهانسبرغ، ورجل ‌بريطاني لا يزال في المستشفى. ⁠وأصيب كلاهما بالمرض على متن السفينة.

وورد في ⁠العرض "هذه هي السلالة الوحيدة المعروف أنها ​تسبب انتقال العدوى من ⁠إنسان ​إلى آخر، لكن هذا الانتقال نادر جدا. ولا يحدث إلا بسبب ​اتصال وثيق جدا".

وتنتقل سلالات أخرى من فيروس هانتا إلى البشر بشكل أكثر شيوعا عن طريق ملامسة ​القوارض ‌المصابة أو بولها أو برازها أو لعابها.