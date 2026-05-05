وذكرت منظمة الصحة العالمية أن التركيز الآن ينصب على إجلاء راكبين اثنين مريضين، وبعد ذلك تواصل السفينة، الراسية حاليا في المحيط الأطلسي بالقرب من الرأس الأخضر، رحلتها إلى جزر الكناري، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأكدت أن الخطر على عامة الناس لا يزال منخفضا.

وكان قد تم تسجيل 3 وفيات من بين 7 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا ومشتبه فيها على متن السفينة السياحية "هونديوس".

وصرّحت مديرة قسم الاستعداد والوقاية من الأوبئة في المنظمة ماريا فان كيرخوف للصحفيين "نرجّح وجود انتقال بشري محدود للعدوى بين أشخاص كانوا على اتصال وثيق جدا"، وفقا لفرانس برس.

وأضافت أن هناك اشتباها في أن الشخص الذي أُصيب أولا التقط العدوى قبل صعوده إلى السفينة السياحية.

لا تزال السفينة راسية قبالة سواحل الرأس الأخضر ووافقت إسبانيا الثلاثاء على استقبالها في جزر الكناري، كما أفادت كيرخوف.