قالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن الخطر الذي يشكله فيروس هانتا على عامة الناس لا يزال منخفضا، وذلك بعد وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بالمرض عقب ما يشتبه بأنه تفش للفيروس الذي ينتقل عن طريق القوارض على متن سفينة سياحية تديرها شركة تتخذ من هولندا مقرا.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا الدكتور هانز هنري بي. كلوج في بيان "لا يزال الخطر على عامة الناس منخفضا. ولا داعي للذعر أو لفرض قيود على السفر".
وأثارت أخبار السفينة السياحية المخاوف من انتشار أكبر للفيروس في بلدان عدة، علما أنها غادرت أوشوايا في الأرجنتين متوجهة إلى جمهورية الرأس الأخضر.
فما هو فيروس "هانتا"؟
حسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فإن "هانتا" من الفيروسات التنفسية، التي تنتقل إلى البشر عن طريق فضلات القوارض ولعابها، إما بالاستنشاق أو اللمس.
بينما يشير الاتحاد إلى أن انتقال العدوى عبر ملامسة الأفراد المصابين بالفيروس أمر نادر جدا.
وتشمل أعراض فيروس "هانتا" الحمى والإرهاق والقشعريرة وآلام العضلات كأعراض أساسية، إضافة إلى الصداع والدوار والغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال أحيانا، أما السعال وضيق التنفس فيظهران في مراحل لاحقة.
وينصح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر باتخاذ تدابير للسيطرة على القوارض، كطريقة أساسية للحد من انتشار فيروس "هانتا".