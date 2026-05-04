فما هو فيروس "هانتا"؟

حسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فإن "هانتا" من الفيروسات التنفسية، التي تنتقل إلى البشر عن طريق فضلات القوارض ولعابها، إما بالاستنشاق أو اللمس.

بينما يشير الاتحاد إلى أن انتقال العدوى عبر ملامسة الأفراد المصابين بالفيروس أمر نادر جدا.

وتشمل أعراض فيروس "هانتا" الحمى والإرهاق والقشعريرة وآلام العضلات كأعراض أساسية، إضافة إلى الصداع والدوار والغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال أحيانا، أما السعال وضيق التنفس فيظهران في مراحل لاحقة.

وينصح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر باتخاذ تدابير للسيطرة على القوارض، كطريقة أساسية للحد من انتشار فيروس "هانتا".