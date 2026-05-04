وفي تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، ذكرت المنظمة أن التحقيقات لا تزال جارية، مؤكدة تسجيل حالة إصابة واحدة على الأقل بفيروس "هانتا" من بين 6 مرضى، توفي 3 منهم.

وأثارت أخبار السفينة السياحية المخاوف من انتشار أكبر للفيروس في بلدان عدة، علما أنها غادرت أوشوايا في الأرجنتين متوجهة إلى جمهورية الرأس الأخضر.

فما هو فيروس "هانتا"؟

حسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فإن "هانتا" من الفيروسات التنفسية، التي تنتقل إلى البشر عن طريق فضلات القوارض ولعابها، إما بالاستنشاق أو اللمس.

بينما يشير الاتحاد إلى أن انتقال العدوى عبر ملامسة الأفراد المصابين بالفيروس أمر نادر جدا.

وتشمل أعراض فيروس "هانتا" الحمى والإرهاق والقشعريرة وآلام العضلات كأعراض أساسية، إضافة إلى الصداع والدوار والغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال أحيانا، أما السعال وضيق التنفس فيظهران في مراحل لاحقة.

وينصح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر باتخاذ تدابير للسيطرة على القوارض، كطريقة أساسية للحد من انتشار فيروس "هانتا".