وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء يوم السبت إن الوضع الصحي لا يدعو إلى القلق ويخضع لسيطرة ومتابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن نظام المراقبة الوبائية رصد خلال الفترة الممتدة من 13 أبريل إلى 2 مايو، 19 حالة تعاني من أعراض التهاب اللوزتين، وهي أعراض قد تتشابه سريريا مع عدة أمراض، من بينها الدفتيريا.

وسجلت المصالح الصحية تطورا إيجابيا في الوضعية، حيث تماثلت 10 حالات للشفاء، فيما تم تحويل حالتين إلى نواكشوط كإجراء احترازي لتلقي الرعاية في مؤسسات استشفائية متخصصة، بينما لا تزال 7 حالات قيد المتابعة بمركز استطباب أكجوجت، وفقما ذكر البيان.

وأشارت الوزارة إلى أنها أوفدت بعثة ميدانية يدعمها فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية لتقييم الوضعية وتعزيز جهود الفرق الجهوية، إلى جانب تنظيم حملات تلقيح موجهة في محيط الحالات.